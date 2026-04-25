Madagascar: Basketball 5X5 - N1A - Le BC Somava parmi les outsiders

Le Basket Club de la Société Malagasy de Vanille n'en finit plus de surprendre. À Mahajanga, où se dispute la phase 1 du championnat de Madagascar N1A groupe B, zone Nord, du 25 avril au 3 mai, le BC Somava avance avec une confiance forgée par un parcours aussi rapide que solide. Chez les hommes comme chez les dames, le club d'Antalaha s'affirme désormais comme un sérieux outsider.

Fondé en 2016 autour d'un simple tournoi de quartier, le BC Somava a franchi les étapes à grande vitesse. Après trois saisons d'apprentissage, l'équipe masculine intègre la N1B en 2019 avant de décrocher, cinq ans plus tard, une montée historique en N1A. Une progression récompensée dès 2024 par une qualification en Elite 8, conclue par un quart de finale disputé face à Ascut (72-78).

Depuis, le club continue de bâtir sur des bases solides. Structuré autour de dirigeants passionnés, notamment les frères Fraise, Benoît Leroy et Mamy Razafindraibe, dit « Mamy Dada », le BC Somava mise sur une organisation rigoureuse et des valeurs fortes. Discipline et fair-play sont devenus la signature d'un collectif qui ne cesse de gagner en maturité.

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Sur le parquet, cette stabilité se traduit par des performances convaincantes. L'an dernier, les hommes d'Antalaha ont signé des succès marquants face à ASB Itasy (68-61), SBC Vakinankaratra (79-64) et 619 Génération (119-88). Une régularité qui leur permet aujourd'hui d'envisager un cap supérieur. Mené par des joueurs comme Elie Clark Ravaojanahary, Erasto Tombozara et Patrick Randriamanantensoa, le groupe affiche une cohésion remarquable, sans recours massif à des renforts extérieurs.

« Nous sommes prêts et l'objectif est de faire mieux que l'année dernière », confie Mamy Razafindraibe. Un discours prudent mais révélateur des ambitions d'un club qui avance sans brûler les étapes, avec en ligne de mire la phase finale prévue à Antananarivo à la fin du mois de septembre.

La dynamique ne s'arrête pas à l'équipe masculine. Chez les dames, le BC Somava incarne également la réussite d'un projet structuré. Sacrées championnes de Madagascar N1B en juin 2025 à Fianarantsoa, les basketteuses d'Antalaha ont validé leur accession en élite N1A avec autorité, restant invaincues tout au long de la compétition.