Madagascar: Musique - Mam'Rakoto lance « Heriko IANAO »

Avec un album de 12 titres, Mam'Rakoto engage une nouvelle étape artistique centrée sur la foi, l'amour et l'élévation spirituelle, accompagnée d'une tournée internationale.

Porté par une démarche artistique plus introspective et spirituelle, Mam'Rakoto revient sur le devant de la scène avec son nouvel album « Heriko IANAO ». Véritable tournant dans sa carrière, ce projet de 12 titres, orienté vers le genre évangélique, exprime un message profond d'amour, de foi et d'élévation. À travers des compositions habitées et sincères, l'artiste poursuit son engagement musical en offrant une oeuvre tournée vers l'essentiel et l'universalité des valeurs humaines et spirituelles.

Pour accompagner cette sortie, une importante tournée internationale est prévue. Elle débutera en Europe à partir du mois de mai, avec des passages programmés en juin, août et octobre. Une seconde phase se déroulera à Madagascar entre septembre et décembre. Ces rencontres musicales permettront de présenter l'album au public tout en poursuivant la dynamique artistique de l'artiste. En parallèle, Mam'Rakoto envisage déjà la poursuite des tournées et la création de nouveaux morceaux.

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L'album «Heriko IANAO» sera prochainement disponible sur toutes les plateformes numériques sous le label NUDACY RECORDS, renforçant ainsi sa diffusion à l'échelle internationale.

De son vrai nom Andrianjakamamy Rakotoarinia Benjamin, Mam'Rakoto est l'une des figures majeures de la musique malgache contemporaine. Né le 12 mai 1965 à Moramanga, il s'impose depuis plus de quarante ans comme un artiste complet : chanteur, auteur-compositeur et multi-instrumentiste. Il incarne une passerelle entre les traditions musicales des Hauts Plateaux et les scènes internationales.

Tournant décisif

Révélé dans les années 1980 avec le groupe emblématique Tarika Njila, il participe à l'émergence d'une musique malgache moderne, ouverte sur le monde tout en restant profondément enracinée. Son installation en France en 1989 marque un tournant décisif, lui permettant de développer une carrière internationale riche et de collaborer avec des artistes reconnus tels que Justin Vali ou Mikidache.

Explorateur musical, il fonde plusieurs projets dont Gasymusic et le Mam'Rakoto Quartet, où il mêle habilement rythmes traditionnels malgaches, jazz et sonorités contemporaines. Cette identité artistique forte lui ouvre les scènes européennes et lui permet de partager des plateaux avec de nombreux musiciens de renom.

La direction artistique de cette tournée européenne a été confiée à Njaka Andriady, musicien reconnu installé en France. La coordination générale est assurée par Hery Andrianasolo, figure importante de la musique malgache. À Madagascar, l'organisation et la coordination générale sont dirigées par Hajasoa Rakoto-Armand, garantissant une continuité structurée entre les deux volets de la tournée.