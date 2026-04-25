Madagascar: Pétanque - Zone 4 - Un expatrié en renfort

Le titre dans le viseur. Madagascar présentera deux équipes de quatre joueurs à la première édition du championnat d'Afrique zone 4. Le sommet régional réunira les meilleurs boulistes des îles voisines, en l'occurrence Maurice, La Réunion, Mayotte, les Seychelles, les Comores et Madagascar, du 27 avril au 3 mai à Maurice.

Un expatrié, déjà sur place depuis décembre, Rindra Hasiniaina Randrianirina, ancien joueur de C2BA Vakinankaratra, est appelé à renforcer l'équipe nationale.

Les sept sélectionnés locaux sont Herizo Mahandry Rakotomalala du Besady Plus, Célestin Rakotomamonjy du C2BA, Hariliva Zonandrianina Andrianasolo et Olivier Rakotomanana du CBC Analamanga, Barinirina Claude Joseph Rakotomanga du SBA Ambalavao, Onjamalala René Randriaharimanana de l'UBMT Manjaka Tokana et Tafita Angelo Mickaël Andriamahandry de PFAM Ambohipo.

La délégation s'envolera pour l'île aux Dodos dimanche. La cérémonie de présentation des équipes participantes aura lieu lundi. Au cas où un pays qualifierait deux équipes en phase finale, elles devraient s'affronter dès l'entame de celle-ci, car un pays n'aura droit qu'à une médaille par épreuve de triplette, doublette ou individuelle.