Madagascar: Mahajanga - Adakalo Nasolo nommé chef de région

25 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Mieux vaut tard que jamais ! La nomination du chef de région Boeny était très attendue par les politiques et les habitants.

Après six mois d'attente, le conseil des ministres de mercredi dernier a enfin nommé un chef de région à titre provisoire. Il s'agit d'Adakalo Nasolo, ancien secrétaire général du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue (fin décembre 2025) et également ex-directeur des affaires administratives et financières de la région Boeny.

Le numéro un de la région Boeny est sortant du Centre d'études diplomatiques et stratégiques (CEDS) de 2011-2012, 8e promotion Révérend Père Rahajarizafy.

Depuis plusieurs mois, des débats et suggestions autour du futur chef de région ont animé les discussions et les coulisses à Mahajanga. Quelques noms ont même été cités par des politiciens et des associations de natifs Sakalava.

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Adakalo Nasolo est le successeur de Mokhtar Andriantomanga, gouverneur de la région Boeny désigné depuis le 23 juillet 2020 jusqu'en octobre 2025, où il a été limogé par le nouveau régime.

Le colonel Faly Miadana Ravoavy Andrianimanana, secrétaire général, a alors été nommé chef de la région Boeny par intérim depuis le 2 décembre 2025.

Rappelons que Saïd Ahamad Jaffar a remplacé Jean-Christophe Noël Rasoloniaina en août 2013 à la tête de la région Boeny. Ce dernier a exercé les fonctions de chef de région Boeny durant la période de transition, de 2009 à 2013.

Auparavant, Max Olivier Rakotomalala Andriananja a déjà dirigé la région Boeny vers 2006 ; il a été démis en juillet 2007.

La première femme de la région Boeny nommée chef de région en juin 2008 était Harivololona Ralainarivo. Elle a été nommée le lundi 23 juin 2008. Mais c'était de courte durée. Guy Dolsain Arvely lui a succédé en avril 2008 jusqu'au début de la crise de 2009.

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