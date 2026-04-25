Sénégal: Bassirou Diomaye Faye attendu au Daakaa de Madina Gounass, ce samedi

Daakaa (Madina Gounass) — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en tournée économique dans la région de Kolda (sud), est attendu ce samedi aux environs de 14 heures au Daakaa de Madina Gounass, a-t-on appris auprès du porte-parole du khalife Thierno Amadou Tidiane Ba.

"Le Khalife vous annonce que nous avons l'honneur d'accueillir ce samedi au Daakaa un hôte de marque. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye est attendu aux environs de 14 heures", a annoncé Thierno Ibnou Oumar Ba, à la fin de la prière de l'aube (Fajr).

Le guide religieux a appelé les fidèles à accueillir chaleureusement dans le respect et la discipline le président de la République, en tournée économique, depuis jeudi, dans la région de Kolda, dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques.

L'édition 2026 du Daakaa de Madina Gounass, une retraite spirituelle qui a démarré le 18 avril prend fin lundi.

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Ce grand rassemblement religieux institué en 1942 par Thierno Mouhamadou Saïdou Ba (1900-1980), se tient chaque année à 10 kms de Madina Gounass, une commune du département de Vélingara, dans la région de Kolda.

Des moments intenses de dévotion consacrés à la prière et au récital du saint Coran marquent cette retraite spirituelle de milliers de fidèles venus du Sénégal, de la sous-région et de la diaspora.