Sénégal: L'EPT veut s'ouvrir aux métiers du pétrole, du gaz et de la robotique

Saly — L'École polytechnique de Thiès (EPT) projette de diversifier son offre de formation, en s'ouvrant aux métiers de l'énergie, du pétrole, du gaz et de la robotique, a révélé, vendredi à Saly (Mbour, ouest), son directeur, le Professeur Mamadou Wade.

L'EPT s'est rapprochée de l'Institut national du pétrole et du gaz (INPG) "pour voir comment bâtir une offre de formation dans les domaines [du pétrole, de l'énergie et du gaz]", a informé Mamadou Wade, en marge d'un atelier de concertation entre l'établissement qu'il dirige, l'INPG et les entreprises du secteur.

"Les métiers émergents concernent, entre autres, l'énergie, le pétrole, le gaz et la robotique. Nous pourrions nous projeter sur ces métiers d'avenir en termes de diversification", a ajouté M. Wade.

Selon lui, une équipe paritaire sera mise en place pour réfléchir à des offres de formation à déployer "à très court terme", dans le cadre du développement du capital humain, avec un accent sur la formation d'ingénieurs qualifiés.

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Le directeur de cabinet du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Mamany Djité, a souligné que le Sénégal ne dispose pas encore de filières dédiées.

"L'exigence minimale de souveraineté, c'est de former nos enfants par des Sénégalais, pour des Sénégalais, afin de prendre en charge les défis liés au statut de pays producteur de pétrole", a-t-il indiqué, soulignant que "le capital humain est au centre des politiques publiques".