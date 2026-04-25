Sénégal: L'EPT veut s'ouvrir aux métiers du pétrole, du gaz et de la robotique

25 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saly — L'École polytechnique de Thiès (EPT) projette de diversifier son offre de formation, en s'ouvrant aux métiers de l'énergie, du pétrole, du gaz et de la robotique, a révélé, vendredi à Saly (Mbour, ouest), son directeur, le Professeur Mamadou Wade.

L'EPT s'est rapprochée de l'Institut national du pétrole et du gaz (INPG) "pour voir comment bâtir une offre de formation dans les domaines [du pétrole, de l'énergie et du gaz]", a informé Mamadou Wade, en marge d'un atelier de concertation entre l'établissement qu'il dirige, l'INPG et les entreprises du secteur.

"Les métiers émergents concernent, entre autres, l'énergie, le pétrole, le gaz et la robotique. Nous pourrions nous projeter sur ces métiers d'avenir en termes de diversification", a ajouté M. Wade.

Selon lui, une équipe paritaire sera mise en place pour réfléchir à des offres de formation à déployer "à très court terme", dans le cadre du développement du capital humain, avec un accent sur la formation d'ingénieurs qualifiés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le directeur de cabinet du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Mamany Djité, a souligné que le Sénégal ne dispose pas encore de filières dédiées.

"L'exigence minimale de souveraineté, c'est de former nos enfants par des Sénégalais, pour des Sénégalais, afin de prendre en charge les défis liés au statut de pays producteur de pétrole", a-t-il indiqué, soulignant que "le capital humain est au centre des politiques publiques".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.