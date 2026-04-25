Sénégal: La phase pilote du projet de promotion de la digitalisation de l'administration publique lancée à Mbour

La phase pilote du Projet de promotion de la digitalisation de l'administration publique (PRODAP) a été lancée vendredi à Mbour (ouest), par son coordonnateur, Souleymane Ba, en présence d'autorités administratives, locales et de relais communautaires, a constaté l'APS.

"Nous sommes aujourd'hui à Mbour pour lancer les activités de conduite du changement : la digitalisation des services publics, leur vulgarisation auprès des usagers et le renforcement des capacités des acteurs", a déclaré Souleymane Ba.

Le Prodap est un projet porté par Sénégal numérique SA (SENUM) pour mettre en oeuvre la digitalisation de l'administration publique.

"Le projet s'articule autour de trois composantes : premièrement, la consolidation du réseau et de l'infrastructure numérique ; deuxièmement, la digitalisation des services publics, leur vulgarisation et le renforcement des capacités des acteurs ; troisièmement, la sécurisation de l'offre de services numériques", a détaillé M. Ba.

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Selon lui, la première étape consistera à organiser des focus groupes avec les relais communautaires, notamment les "bajenu gox", les imams, les chefs de quartier et les associations de jeunes, afin de recueillir leurs attentes concernant la digitalisation des services publics.

Mbour fait partie des six communes ciblées pour mettre en oeuvre la phase pilote du projet, avec Dakar-Plateau, Ngor, Rufisque, Kaffrine et Kaolack.

"Mbour est un pôle de services et un pôle économique. C'est ce qui explique l'importance de ce projet qui arrive à point nommé", s'est réjoui son maire, Cheikh Issa Sall.

Pour l'édile, le PRODAP permettra d'identifier les plateformes existantes, de les mettre à niveau et de les centraliser avec le dispositif de Sénégal numérique. Cheikh Issa Sall a invité l'État et ses partenaires techniques et financiers à penser déjà à une généralisation rapide du projet aux autres collectivités territoriales.