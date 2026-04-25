Sénégal: Le gouvernement veut faire du contenu local un levier de souveraineté économique et de développement territorial (ministre)

Thiès — Le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Souléye Diop, a fait part, vendredi, de l"'ambition forte" du gouvernement de faire du contenu local un "levier concret de souveraineté économique et de développement territorial".

"Le Sénégal entre dans une nouvelle phase de son développement, a dit Birame Souléye Diop, une ère où nos ressources naturelles, mines, pétrole et gaz ne doivent plus seulement être exploitées, mais transformées en opportunités concrètes pour les Sénégalais".

"C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'action du gouvernement, avec une ambition forte : faire du contenu local un levier concret de souveraineté économique et de développement territorial", a indiqué M. Diop.

Il présidait, à Thiès, un atelier clôturant une tournée nationale consacrée à la promotion du contenu local, organisé par le secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local (CNSCL).

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Selon l'officiel, le contenu local est un levier stratégique pour bâtir une économie compétitive, inclusive et durable, conformément à la "Vision Sénégal 2050".

Les autorités ont fait du contenu local "un pilier essentiel de la transformation structurelle de notre économie", a-t-il poursuivi.

Pour le ministre, la vision actuelle du gouvernement valorise les ressources nationales, développe les compétences nationales et garantit que les retombées économiques des projets extractifs profitent en priorité aux Sénégalais.

Le contenu local consiste à faire en sorte que chaque projet extractif contribue concrètement à la création de valeur au niveau national, a expliqué M. Diop, qui le considère comme une "responsabilité collective".

"C'est ensemble que nous devons bâtir un modèle de développement dans lequel nos ressources naturelles contribuent pleinement à la prospérité de notre pays", a-t-il dit.

Birame Souléye Diop a salué le "travail remarquable" accompli par le secrétariat technique du CNSCL, qui, à travers cette tournée, a permis de "rapprocher la politique publique du contenu local des territoires, des entreprises et des populations".