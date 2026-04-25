Sénégal: La victoire sénégalaise à ActInSpace conforte l'ambition de bâtir un écosystème spatial national (acteur)

Dakar — Le directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales (ASES), Maram Kairé, a salué, vendredi, la victoire d'étudiants sénégalais au concours international ActInSpace, estimant qu'elle illustre le potentiel du pays et conforte l'ambition de bâtir un écosystème spatial national soutenu par un accompagnement institutionnel structuré.

S'exprimant lors d'une cérémonie de réception de l'équipe championne du monde pensionnaire de la DAUST, il a évoqué "un grand honneur" pour le Sénégal, rappelant que cette compétition réunissait 25 pays autour de l'innovation spatiale dans la ville française de Bordeaux.

Des étudiants sénégalais, issus de la Dakar American School of Science and Technology (DAUST), ont remporté, début avril, à Bordeaux (France), la finale mondiale d'ActInSpace, une compétition internationale organisée autour des technologies spatiales et de leurs applications terrestres.

Ils se sont imposés face à des équipes venues de plus d'une vingtaine de pays, au terme d'épreuves axées sur l'exploitation de données et l'innovation dans le domaine spatial, faisant du Sénégal le premier pays africain à décrocher ce titre.

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Maram Kairé a insisté sur la nécessité de "se rassembler" pour célébrer cette performance et en faire un levier de mobilisation collective. Selon le directeur de l'ASES, cette distinction dépasse la seule prouesse technique, en s'inscrivant dans une dynamique plus large visant à davantage positionner le Sénégal dans le concert des nations engagées dans le secteur spatial.

"Une agence spatiale, ce n'est pas seulement des activités techniques, c'est aussi affirmer une vision et une ambition, faire en sorte que le Sénégal soit identifié partout où l'on parle de spatial", a-t-il déclaré.

Maram Kairé a également mis en avant le rôle de l'ASES dans la structuration de cet écosystème, évoquant des initiatives visant à favoriser la participation des jeunes aux compétitions internationales et à multiplier les opportunités d'apprentissage et d'innovation.

Il a insisté sur la nécessité de faire de ce succès devant de grande nations, qui sont dans le spatial depuis plus de cinquante ans, un catalyseur pour renforcer l'intégration des sciences spatiales dans les politiques éducatives et universitaires, depuis les premières années de formation jusqu'à l'enseignement supérieur.

Le directeur de la DAUST, Dr Sidy Ndao, a souligné le potentiel de la jeunesse sénégalaise dans le domaine spatial, illustré, selon lui, par la victoire de l'équipe nationale face à de grandes nations du secteur telles que l'Australie, le Brésil et la France. La solution présentée portait notamment sur le calcul rapide de données satellitaires, a-t-on appris des lauréats.SMD/OID