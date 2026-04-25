Afrique: CAN mini-football 2027 - Le Sénégal tête de série dans le chapeau 1

Dakar — L'équipe nationale de mini-football du Sénégal est logée dans le chapeau 1 pour le tirage au sort des poules de la Coupe d'Afrique des nations de la discipline, qui aura lieu le 9 juin prochain à Conakry.

La Guinée va accueillir la 5e édition de la CAN de mini-football du 9 au 23 janvier 2027.

Le Sénégal partage le chapeau 1 avec le pays hôte, la Guinée, ainsi que la Libye, le Ghana, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire.

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Selon la répartition des chapeaux publiée par l'African Minifootball Confederation (AMC), les Lions du Sénégal bénéficient ainsi d'un statut de tête de série, qui les place parmi les sélections les plus attendues de la compétition.

Le tirage au sort déterminera la composition des groupes de cette 5e édition, qui réunira 24 nations à travers le continent.

Le chapeau 2 est constitué de l'Afrique du Sud, du Tchad, du Nigeria, du Burkina Faso, du Cameroun et du Soudan. Le chapeau 3 regroupe le Bénin, l'Ouganda, le Mali, la Namibie, l'Île Maurice et le Maroc.

Le chapeau 4 rassemble la Tanzanie, la RD Congo, l'Angola, la Gambie, le Kenya et la Guinée-Bissau.

La Libye est l'équipe tenante du titre.

Seize pays, dont le Sénégal, avaient pris part à la quatrième édition de la CAN de mini-football en juillet 2025. Les Lions du Sénégal ont été éliminés de la compétition après deux défaites en trois matchs. Ils partageaient la poule A avec la Libye, le Tchad et la RD Congo.

L'équipe nationale, finaliste de l'édition 2018, a également pris part à celle de 2021, où elle s'était arrêtée en quarts de finale.