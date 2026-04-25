Sénégal: Bakel - Un programme aide à réduire les pertes d'eau dans l'agriculture

Bakel — Le Programme d'appui au développement agricole et à l'entreprenariat rural phase II (PADAER II) a procédé au reprofilage de 41 460 canaux tertiaires dans le département de Bakel (est), réduisant ainsi les pertes d'eau et la pénibilité du travail agricole.

"Le travail de la PADAER consistait surtout à la reconversion des canaux à terre en canaux maçonnés mais également le reprofilage des canaux tertiaires. Sur ce dernier, le PADAER a eu à reprofiler 41.460 canaux au niveau de Bakel", a indiqué Maurice Dioguoye Niang, le responsable des infrastructures au PADAER.

Il s'exprimait au terme d'une mission menée avec la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), pour faire la situation exhaustive et technique de l'ensemble des travaux réalisés par le PADAER sur la vallée du fleuve Sénégal et du Falémé.

La mission s'est rendue notamment dans les périmètres irrigués villageois (PIV) de Sinthiou Dialiguél, Seling, Yaféra et Bakel pour voir l'état des infrastructures agricoles et des périmètres réaménagés.

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Selon M. Niang, dans le cadre de la convention avec la SAED, il a été établi la réhabilitation de 1 600 hectares dont 1 100 à Matam et 500 à Bakel, pour une enveloppe de 2,7 milliards FCFA dégagée par le PADAER.

"Pour Bakel, le projet a investi plus de 750 millions pour deux lots. Le premier lot c'est au niveau de 9 sites pour 250 millions et le second lot de 300 hectares pour Kolengal et Moudéry qui fait 500 millions FCFA", a ajouté Maurice Dioguoye Niang.

Pour Matahir Mbaye, directeur des aménagements et des infrastructures agricoles à la SAED, les infrastructures réalisées ont apporté beaucoup de soulagement aux producteurs.

"En termes de qualité, les infrastructures sont au normes. Les producteurs ont souligné que les canaux maçonnés ont amélioré la gestion de l'eau en réduisant les trous d'eau mais également sur les charges d'exploitation des périmètres en réduisant le gasoil", s'est-il réjoui.

"Il y a aussi des périmètres qu'on a réalisés avec un système d'irrigation qui est le système californien. On a un retour très positif avec les femmes de Yaféra qui utilisent ce système", a fait savoir M. Mbaye tout en invitant les producteurs à s'approprier ces infrastructures.