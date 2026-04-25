Sénégal: Université de Matam - L'Etat invité à accompagner la construction de logements dans la ville

Matam — Le Secrétaire municipal de la commune de Matam, Malick Bâ, a invité l'Etat à accompagner les promoteurs immobiliers privés dans la construction de logements pouvant accueillir des étudiants, enseignants et le personnel administratif de l'Université Souleymane Niang.

"Aujourd'hui, beaucoup de chantiers sortent de terre depuis que l'ouverture de l'université Souleymane Niang de Matam a été annoncée. Les privés doivent être accompagnés par l'Etat afin de réussir leurs projets immobiliers pour éviter que les gens soient confrontés à des problèmes de logement, car tout le monde ne pourra pas habiter au sein de l'université", a déclaré M. Bâ lors d'un entretien avec des journalistes.

Il a laissé entendre que les promoteurs immobiliers ont compris qu'un établissement universitaire dans une ville "nécessite la construction de logements pour accueillir du personnel, dont des étudiants qui vont provenir de tout le pays".

M. Bâ dit avoir constaté que des Matamois évoluant dans le domaine immobilier mettent en place des projets pour accompagner l'ouverture prochaine de l'université.

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Malick Bâ aussi invité les Matamois établis à l'étranger à saisir cette occasion pour investir dans la ville.

"Nous demandons aux Matamois de la diaspora à revenir investir dans la région, dans la commune plus particulièrement pour profiter de la proximité avec l'université. Il y a beaucoup d'opportunités à saisir dans cette ville", a lancé le Secrétaire municipal de la commune de Matam.

Il y a un peu plus d'un mois, M. Bâ avait participé, au nom de la commune de Matam, à une visite dirigée par la préfète du département pour voir l'état d'avancement des travaux de l'Université dont l'ouverture est prévue en octobre.

Les travaux avancent à grands pas. En plus des bâtiments, une digue de protection est en cours de réalisation, juste derrière l'espace universitaire pour dévier les eaux provenant de la crue du fleuve vers d'autres endroits.