Sénégal: 3e édition de la Journée de l'épanouissement féminin, les 2 et 3 mai

Dakar — Le Centre de loisirs d'animation culturelle et sportive (CLACS) de Rufisque organise, les 2 et 3 mai, la troisième édition de la Journée de l'épanouissement féminin (JEF), un événement dédié à la promotion du sport féminin, du leadership et de l'inclusion sociale à travers le futsal, à appris l'APS, vendredi, des organisateurs

Prévue à la Cité El Hadji Mademba Ngom, dans la commune de Rufisque-Est, cette manifestation réunira des équipes féminines venues du Sénégal, de la Mauritanie et de la Gambie, selon la même source.

Au total, douze équipes composées de jeunes filles âgées de 10 à 18 ans prendront part à un tournoi de futsal encadré par la Fédération sénégalaise de football (FSF), précisent-ils.

Outre les compétitions sportives, le programme prévoit des panels, des ateliers éducatifs ainsi qu'un brevet olympique civique et sportif animé par le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

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Une cérémonie officielle de remise de trophées viendra clôturer les activités.

Selon les organisateurs, cette troisième édition ambitionne de réunir plus de "200 jeunes filles leaders et d'impliquer au moins dix partenaires techniques et financiers".

Cette activité s'inscrit dans la dynamique des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, "dont elle prolonge les valeurs de transformation sociale par le sport".

L'événement, qui se tiendra sur le haut patronage du préfet du département de Rufisque, s'aligne sur le programme UNESCO "Fit for Life ", selon la même source.

Les initiateurs rappellent que la précédente édition avait mobilisé "plus de 600 participants en une journée, avec huit équipes engagées et 28 matchs disputés, en plus de panels ayant sensibilisé plus de 200 jeunes."

À travers cette initiative, le CLACS entend "contribuer à réduire les inégalités de genre dans l'accès au sport au Sénégal, où les jeunes filles abandonnent souvent la pratique sportive à l'adolescence en raison de pressions sociales, familiales et culturelles."

La JEF vise également à offrir un cadre sécurisé et inclusif, tout en favorisant le dialogue entre la jeunesse et les institutions nationales et internationales autour des enjeux d'égalité des sexes, de santé et de bien-être.