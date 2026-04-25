Burkina Faso: Prix Marc-Vivien Foé - Hervé Koffi, le patient gardien burkinabè

Qui sera l'élu pour le Prix Marc-Vivien Foé 2026 ? Ils sont onze sur la ligne de départ pour le trophée de meilleur joueur africain de la saison de Ligue 1. Chaque jour jusqu'au 11 mai, jour de la proclamation des trois finalistes, RFI vous présente les nommés pour la succession du Marocain Achraf Hakimi. Parmi les prétendants, un seul gardien : le Burkinabè Hervé Koffi, qui a trouvé à Angers la confiance qui le fuyait la saison dernière.

Hervé Koffi aura découvert cette saison la délicieuse pression du gardien titulaire en Ligue 1. Les Belges de Mouscron ou Charleroi lui avaient fait confiance, mais Lille et Lens, clubs français, s'étaient montrés plus frileux avant qu'Angers ne lui ouvre les bras et lui offre la sérénité qu'il attendait. « Je trouve que ça, c'est ça qui fait la beauté aussi de la chose ; de savoir que chaque week-end, on aura l'occasion de jouer, de pouvoir aussi aider l'équipe, d'être performant surtout. Je me sens très bien ici, je suis à l'aise et il y a beaucoup de personnes qui me respectent. Je respecte pas mal de personnes aussi. Donc voilà, c'est la famille. »

Angers est sur la route du maintien, en partie grâce à son portier burkinabé. Cette saison, Hervé Koffi a mis ses qualités en évidence, juge Patrick Juillard, le consultant de Radio Foot Internationale.

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« Il est très félin en fait. Hervé Koffi a un "jump", il a une capacité à bondir sur les ballons qui est très développée. Il a une très bonne lecture du jeu et surtout des réflexes étonnants dans certaines positions. Il arrive à sortir les ballons qu'on imagine déjà au fond, donc c'est quand même un gardien de très haut niveau. »

L'avenir d'Hervé Koffi n'est pas encore écrit. Un retour à Lens où il est sous contrat ? Du Rab à Angers ou une chance à l'étranger, l'Espagne lui faisant les yeux doux ? La récompense, quoi qu'il arrive, d'une saison aboutie.