Congo-Kinshasa: Le nouveau patron de la MONUSCO effectue sa première visite à Goma

En poste depuis le 7 avril, James Swan est arrivé dans la capitale du Nord-Kivu contrôlée par l'AFC/M23 pour une visite de deux jours, vendredi 24 avril. Sur place, celui-ci a notamment rencontré les dirigeants du groupe armé.

James Swan, le représentant du Secrétaire général de l'ONU en RDC fraîchement nommé à la tête de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco) en remplacement de Bintou Keïta, s'est rendu vendredi 24 avril à Goma, la capitale du Nord-Kivu contrôlée par l'AFC/M23 depuis le début de l'année 2025, pour y rencontrer les dirigeants du groupe armé.

Dès sa descente d'hélicoptère, James Swan a appelé à mettre en oeuvre le cessez-le-feu dans la région avant de lister les conditions indispensables à l'action du Mécanisme conjoint élargi de vérification, à savoir : l'arrêt de l'usage de drones offensifs, la fin du brouillage des signaux GPS, le respect de la liberté de mouvement du personnel de la Monusco, et un accès sûr à l'espace aérien.

Rencontre avec l'AFC/M23

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James Swan s'est ensuite entretenu pendant plus de trois heures avec l'équipe de Corneille Nangaa, le coordinateur de l'Alliance fleuve Congo. À l'issue, ce dernier a déclaré à la presse avoir fait part au nouveau patron de la Monusco des difficultés rencontrées dans l'application de l'accord signé à Montreux, en Suisse.

Alors que les combats se poursuivent avec l'armée congolaise au nord et au Sud-Kivu, l'AFC/M23 a aussi plaidé pour que James Swan s'implique dans la réouverture des banques de Goma et demandé la mise en place d'un pont aérien humanitaire pour les populations des Hauts-plateaux, au Sud-Kivu, inaccessibles par voie terrestre. Au début du mois, l'ONG Human Rights Watch avait pointé la responsabilité de toutes les parties au conflit dans les entraves à l'acheminement de l'aide et au déplacement des civils dans cette zone.

La visite de James Swan à Goma va se poursuivre ce samedi 25 avril. Alors que de nouveaux échanges avec les autorités de l'AFC/M23 doivent avoir lieu, il y rencontrera aussi les responsables du Mécanisme conjoint élargi de vérification du cessez-le-feu.