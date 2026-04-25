Congo-Kinshasa: Les zones d'exclusion aériennes ont empêché la moitié des vols humanitaires voulus par le PAM en 2025

25 Avril 2026
Radio France Internationale

Le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU vient de publier son rapport annuel sur la République démocratique du Congo avec un constat sévère : le service aérien humanitaire UNHAS n'a pu transporter que la moitié des passagers prévus en 2025. En cause, une zone d'exclusion aérienne qui a rendu treize destinations inaccessibles, dont Goma.

Le rapport du PAM met des chiffres sur ce que l'on observe depuis des mois dans l'est du Congo : en 2025, le service aérien humanitaire des Nations unies, l'UNHAS, a transporté 22 000 passagers, alors qu'il en avait prévu 40 000.

La raison principale de ce chiffre bas : une zone d'exclusion aérienne liée aux combats. Treize destinations sont devenues inaccessibles, dont Goma, le principal hub humanitaire de tout l'est du pays. À cela s'ajoute une flotte réduite de moitié, de huit à quatre appareils, faute de financements suffisants.

Ce que ces chiffres signifient concrètement, on le voit sur le terrain. Dans les hauts plateaux du Sud-Kivu, à Minembwe, à Fizi, des zones entières ne sont accessibles que par les airs : aucune route n'est praticable.

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Dans ces mêmes zones, les combats se sont intensifiés ces derniers mois. La mission onusienne Monusco pose la sécurisation de l'espace aérien comme condition préalable à tout cessez-le-feu, en précisant que cette condition n'est pas remplie.

Le brouillage GPS, les drones offensifs, les lignes de front mouvantes sont autant d'obstacles qui rendent l'espace aérien impraticable pour des avions humanitaires.

Le PAM rappelle pourtant l'importance de ce service. En début d'année, au plus fort de la crise, l'Unhas a évacué plus de 1 300 personnels humanitaires de Goma, Bukavu et Beni et 31 évacuations médicales d'urgence ont été conduites. Sans accès aérien, rien de tout cela n'aurait eu lieu.

Le PAM est explicite : avec 27,7 millions de Congolais en insécurité alimentaire aiguë, un record, l'insécurité a empêché une réponse à la hauteur des besoins.

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