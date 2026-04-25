Cote d'Ivoire: Le parti présidentiel RHDP fait-il face à une fracture interne?

Des soupçons de fracture interne planent sur le parti ivoirien Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix. La formation du président Alassane Ouattara contrôle les trois-quarts de l'Assemblée nationale depuis les élections législatives de fin 2025. Mais des sanctions disciplinaires prononcées contre des candidats dissidents, ainsi qu'une phrase récente du porte-parole du RHDP, portent à croire que les frictions internes prennent de l'ampleur.

Tout part d'une vidéo de la semaine passée, dans laquelle l'on voit Kobenan Kouassi Adjoumani s'exprimer lors d'un évènement public à la mairie de Bondoukou dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Le porte-parole du RHDP évoque des divisions internes au niveau des régions : « C'est parce qu'on ne s'entend pas, assène cet ancien du PDCI. Au RHDP, nous sommes tous des transfuges [d'autres partis], mais on est aujourd'hui sectaires. »

Une manière d'appeler à l'unité du RHDP, qui était initialement une coalition autour du Rassemblement des républicains d'Alassane Ouattara. Mais la presse d'opposition interprète aussitôt les phrases de Kobenan Kouassi Adjoumani comme un signe de mésentente entre différents courants du parti présidentiel.

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D'autant plus que ce poids-lourd de la majorité apporte aussi son soutien au maire de Bondoukou. Au début du mois, ce dernier a pourtant été sanctionné par le RHDP en raison d'une candidature dissidente lors des dernières législatives, comme environ 180 autres militants et cadres locaux.

Contactés par RFI, ni Kobenan Kouassi Adjoumani, ni d'autres porte-paroles du RHDP n'ont souhaité s'exprimer.