Congo-Kinshasa: Le pays poursuit une vaste campagne de vaccination infantile contre la polio, la rougeole et la rubéole

25 Avril 2026
Radio France Internationale
Par Paulina Zidi

En République démocratique du Congo, une importante campagne de vaccination a été lancée par les autorités congolaises en début de semaine. Elle vise surtout les jeunes enfants avec comme objectif de protéger des maladies évitables que sont la polio, la rougeole et la rubéole. Au total, plus de 23 millions d'enfants sont concernés dans toutes les provinces du pays jusqu'au lundi 26 avril.

En réalité, deux campagnes de vaccinations ont lieu simultanément dans le pays. Il y a d'abord, celle qui concerne le vaccin contre la polio, qui se déroule dans l'ensemble des 26 province, ciblant 9 millions d'enfants entre 0 et 5 ans. L'objectif est d'éradiquer totalement cette maladie qui a encore fait 18 victimes en 2025.

Une autre lutte contre la rougeole et la rubéole. Cette campagne-ci cible 11 provinces, principalement dans l'Ouest, et espère aboutir à la vaccination de 23 millions d'enfants âgés de 0 à 14 ans.

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Pour rappel, le pays est toujours en situation épidémique pour la rougeole. En 2025, plus de 82 000 cas suspects ont été signalés et près de 1 200 décès enregistrés. Une flambée intervenue dans un contexte sanitaire dégradé, surtout à l'est, déjà en proie à plusieurs conflits et où des millions de déplacés vivent toujours dans des conditions d'hygiène loin des standards humanitaires internationaux.

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