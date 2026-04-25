Cameroun: Début d'un nouveau recensement général, plus de vingt ans après le dernier

Les autorités camerounaises ont lancé, vendredi 24 avril, le quatrième recensement général de la population et de l'habitat sur l'ensemble du territoire, 21 ans après la dernière opération de ce genre. L'objectif est de dénombrer la population et collecter des données sur les conditions de vie, ainsi que sur l'agriculture et l'élevage. À Yaoundé, les agents recenseurs ont donc commencé à sonner aux portes.

Sylviane, agente de recensement, et son superviseur attendent depuis quelques minutes devant le portail du quartier Général de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Depuis le début de la matinée de ce vendredi 24 avril, ils ont visité une dizaine de domiciles.

« Tout ce que nous cherchons à savoir, c'est le nombre de personnes vivant dans le ménage, le chef du ménage et si ces personnes pratiquent une activité agropastorale, pour que l'on puisse le noter et revenir dans environ dix jours maximum, pour pouvoir faire le recensement proprement dit », explique Sylviane.

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Pour cette première phase, les agents procèdent d'abord à l'identification et à la numérotation des ménages, comme l'explique Hyppolyte Ngue, superviseur : « Il s'agit, dans cette phase aussi, de numéroter les structures et d'identifier les ménages présents dans ces structures-là. C'est ce que nous faisons maintenant afin d'estimer, dans chaque zone de dénombrement, le nombre de structures, ainsi que le nombre de ménages, et donc la population aussi. »

En lançant cette opération, 21 ans après la dernière, les autorités camerounaises veulent disposer de statistiques fiables pour mieux orienter les politiques publiques. Le recensement s'étale du 24 avril au 29 mai, soit un peu plus d'un mois. Le dernier recensement, en 2005, estimait la population camerounaise à plus de 17 millions d'habitants.