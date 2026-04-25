Sénégal: Chronique de l'improviste Yakaar-Téranga, - Le triomphe d'une chaise vide

opinion

Par-delà les effets d'annonce, le dossier Yakaar-Téranga ressemble moins à un roman national qu'à une série à rebondissements où les acteurs entrent et sortent avec une régularité presque comique.

La récente prise de parole du Premier ministre Ousmane Sonko, célébrant une reprise du bloc sans contrepartie financière, a tout d'un triomphe, sauf que le public attentif aura noté que les principaux partenaires avaient déjà commencé à plier bagage. Une victoire, certes, mais qui arrive avec un léger retard sur le calendrier industriel.

Les champs gaziers Yakaar et Téranga, découverts au milieu des années 2010, sont présentés depuis lors, comme un trésor national capable de métamorphoser l'économie sénégalaise. Sur le papier, tout était parfait. Du gaz en abondance, une approche ambitieuse, et la promesse d'une industrialisation accélérée. Dans la réalité, le scénario s'est rapidement compliqué. L'État voulait garder le gaz pour lui, histoire d'alimenter usines et centrales, tandis que les compagnies internationales rêvaient d'exportations lucratives vers des marchés plus généreux. Une divergence classique, suffisante pour transformer un projet prometteur en feuilleton.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'origine du bloc Yakaar-Téranga n'a pas aidé à calmer les esprits. Son attribution sous le régime de Macky Sall a alimenté un débat national digne des meilleures sagas politiques. Transparence, gouvernance, intérêts étrangers, tout y est passé. Dans ce contexte, Ousmane Sonko, alors dans l'opposition, s'était fait une spécialité de dénoncer ce qu'il percevait comme une grande braderie nationale. Autant dire que l'histoire avait déjà son narratif avant même que le gaz ne sorte du sol.

Puis viennent les départs. D'abord BP en 2023, qui claque la porte après des désaccords avec l'État. Premier signal, première alerte, premier épisode de la série « ils s'en vont ». Kosmos Energy hérite alors du rôle principal. Une responsabilité lourde, surtout dans un projet où les divergences tiennent lieu de scénario principal.

Mais voilà, même les acteurs principaux finissent par se lasser. Contrairement à ce que la communication officielle pourrait laisser croire, Kosmos Energy n'a pas décidé de partir du jour au lendemain en 2026, sur un coup de tête ou sous pression. Dès décembre 2025, la compagnie avait commencé à faire comprendre, avec une subtilité diplomatique, que l'aventure sénégalaise ne correspondait plus vraiment à ses attentes. Traduction, le modèle économique ne tenait plus debout et personne ne voulait vraiment monter dans le train.

Le désaccord de fond n'a jamais changé. L'État sénégalais voulait du gaz pour ses industries et pour alléger la facture énergétique. Kosmos Energy, fidèle à la logique des marchés internationaux, préférait exporter pour rentabiliser les investissements. Deux visions, deux logiques, et au milieu, un projet qui tousse. Résultat, une impasse que même les meilleures déclarations d'intention ne pouvaient masquer.

Dans les mois qui ont suivi, la compagnie a cherché un partenaire, un repreneur, un sauveur, bref quelqu'un avec qui partager le fardeau. Mais silence radio du côté des majors, qui observaient le dossier avec la prudence d'un investisseur devant une équation mal résolue. Sans repreneur, sans modèle clair, l'intention de départ s'est transformée en décision définitive.

Le retrait est officiellement acté en avril 2026. Il ne s'agit donc pas d'un dénouement inattendu, mais du dernier épisode d'une série dont on devinait déjà la fin. Les discussions avec l'État aboutissent à un accord permettant à Petrosen de récupérer le bloc sans compensation financière. Sur le plan symbolique, difficile de faire mieux. Sur le plan pratique, l'histoire ne fait que commencer.

Car derrière l'annonce, se cache une réalité plus nuancée. Récupérer un projet que tout le monde quitte n'est pas exactement la même chose que le conquérir de haute lutte. Cela n'enlève rien à la portée politique de l'événement, mais cela invite à tempérer l'enthousiasme. Disons que c'est une victoire... avec circonstances atténuantes.

Le décalage entre le temps politique et le temps économique apparaît ici dans toute sa splendeur. D'un côté, un discours de souveraineté retrouvée, de ressources récupérées. De l'autre, une réalité industrielle où les investisseurs se retirent, où les modèles économiques vacillent, et où les solutions restent à inventer. Deux récits, une même histoire, et un public qui essaie de suivre.

Reste maintenant la question qui fâche. Que faire de ce bloc récupéré ? Car posséder un gisement et le développer sont deux exercices très différents. Le secteur gazier ne pardonne pas l'improvisation. Il demande des milliards, des technologies pointues et des partenaires solides. Autant dire que la souveraineté, aussi légitime soit-elle, devra composer avec la réalité des marchés.

Le dilemme initial n'a d'ailleurs pas disparu. Faut-il privilégier le marché domestique ou viser l'exportation ? Sans réponse claire, le projet risque de rester coincé entre deux ambitions contradictoires. Et dans ce genre de situation, le temps n'est jamais un allié.

Yakaar-Teranga devient un cas d'école. Celui d'un projet prometteur, devenu incertain, puis récupéré, sans que son avenir soit totalement clarifié. Il est aussi celui d'un pays qui veut reprendre la main sur ses ressources, mais qui doit encore définir comment les exploiter à son crédit.

En attendant, Yakaar-Téranga continue d'écrire son histoire. Une histoire où la victoire est arrivée ... après le départ des adversaires.