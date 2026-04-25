Sénégal: Ligue 1 (24e journée) - L'AJEL de Rufisque et l'Us Gorée jouent gros

Le championnat de Ligue 1 aborde ce week-end la 24e journée. Avec en attraction, le duel qui opposera au stade Lat Dior, l'AJEL de Rufisque aux Thiéssois de l'As Waly Daan.

Ralenti dans la course après un revers devant Dakar sacré coeur, ce déplacement s'annonce périlleux pour le leader rufisquois qui ne dispose que de trois points d'avance sur son dauphin, l'Us Gorée. A 7 journées de la fin, la lutte pour le maintien s'annonce intense entre équipes qui se tiennent de prés au bas du tableau.

L'AJEL de Rufisque relance sa course ce samedi 25 avril avec le duel qui l'opposera à l'Asc Waly Daan de Thiés dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Ralentis lors de la précédente journée suite à une défaite face à Dakar Sacré coeur (2-0) et sans incidence sur le fauteuil de leader, les Rufisquois jouent gros lors de ce déplacement.

Un match qui promet et qui s'annonce périlleux face à une formation de Wallydaan solidement installée au pied du podium (4e ; 34). Les Rufisquois n'ont pas droit à l'erreur car une défaite sera sans doute interdite. Au risque de profiter à son dauphin de l'Us Gorée. Le club insulaire qui pointe à 3 points (40 points+16) reste en embuscade et attend le moindre faux pas du leader pour s'emparer de la première place. Les poulains de Aly Maal auront donc une belle carte à jouer sur la pelouse du Casa Sport (7e ; 31 points).

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Les Ziguinchorois dont l'ambition est toujours de remporter le titre comptent sur leur public pour quitter leur septième place et remonter au classement. Sur la troisième marche du podium, Teungueth FC (3e ; 39 points) sera également à l'affût à l'heure de recevoir au stade Ngalandou Diouf ; l'ASC HLM sous la menace d'une relégation ( 12e,24 points).

Dans le ventre mou et sans doute décroché dans la course pour le titre, l'As Pikine (9e ; 28 points) retrouve sa pelouse du stade Alassane Djigo. Après avoir frappé fort sur la pelouse de la Linguére (0-4), les Pikinois tenteront de maintenir l'élan face à Génération Foot. Des académiciens qui accusent actuellement un retard de dix points (5e, 33 points) sur le leader.

Au Stade Caroline Faye, le Stade de Mbour (11e, 24 points) va accueillir un duel du milieu de tableau qui l'opposera à l'US Ouakam (6e ; 32 points). Après la lourde défaite concédée à domicile face à Dakar l'As Pikine (0-4), la Linguère de Saint- Louis, première non relégable (14e, 20 points) sera à la relance lors du déplacement qu'elle effectue sur la pelouse du Jaraaf au stade Léopold S. Senghor. Le club saint-louisien entrainé depuis la semaine dernière par l'ancien international Victor Diagne a déjà sonné la mobilisation pour éviter de sombrer dans la zone rouge.

Un succès lui sera précieux dans la lutte pour le maintien. Les « Vert et Blanc » (8e ; 29 points) ont de leur côté un impérieux besoin de points pour rester au contact du peloton de tête. La bataille s'annonce âpre entre Guédiawaye FC (13e, 23 points) et l'ASC Cambérène, lanterne rouge (16e , 17 points) qui vont s'affronter au Stade Amadou Barry. Une défaite sera sans doute malvenue à sept journées de la fin du championnat.

Les enjeux seront identiques pour la rencontre qui mettra aux prises au Stade Ely Manel Fall, la Sonacos, premiére équipe relégable (16e ; 20 points) à Dakar Sacré-Coeur (10e ; 25 points). A domicile, les Huiliers devront sortir le grand jeu pour décrocher les trois points et espérer s'extirper de la zone de relégation. Surtout face à Académiciens en pleine confiance après avoir fait tomber le leader.

Programme complet de la 24e journée

Samedi 25 avril (17h)

Stade Lat Dior

Wally Daan - AJEL

Stade Amadou Barry

Guédiawaye FC - AS Camberene

Stade Ngalandou Diouf

Teungueth FC - HLM Dakar

Dimanche 26 avril 2026

Stade municipal de Ngor

Jaraaf - Linguère

Stade Alassane Djigo

AS Pikine - Génération Foot

Stade Aline Sitoé Diatta

Casa Sports - US Gorée

Stade Caroline Faye

Stade de Mbour - US Ouakam

Stade Ely Manel Fall

Sonacos - Dakar Sacré-Coeur