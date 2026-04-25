Sénégal: Saly-Portudal - Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 - Les hôtels partenaires en ordre de bataille

25 Avril 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Samba Niébé BA

Saly a accueilli hier une rencontre stratégique entre le Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (Cojoj) et les hôtels partenaires des JOJ Dakar 2026. Cette session, qui fait suite à une première tenue à Dakar, marque l'entrée en phase opérationnelle du dispositif d'hébergement.

Ismaël Dione, chef du département hébergement du Cojoj, a ouvert les débats en rappelant les enjeux de cette réunion de « readiness » (préparation). « L'objectif est de nous aligner avec les hôteliers sur les modes de collaboration pour garantir un accueil chaleureux et une expérience mémorable aux participants », a-t-il déclaré.

Un rôle clé pour l'image du Sénégal

Au-delà des sites de compétition, où les athlètes ne passeront que quelques heures, l'essentiel de leur séjour se déroulera dans les hôtels. « Ces établissements portent une responsabilité majeure dans la réussite de l'événement et dans l'image que les visiteurs garderont du Sénégal et de l'Afrique », a insisté M. Dione.

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Pour cette première édition olympique sur le continent africain, de nombreuses délégations découvriront l'Afrique pour la première fois. Les organisateurs appellent donc à soigner chaque détail pour offrir un cadre rassurant et une hospitalité irréprochable.

A ce jour, 74 hôtels partenaires ont signé des conventions avec le COJOJ, dont 24 à Saly. Cette station balnéaire, qui abritera le site de Saly Beach West, séduit déjà les participants en alliant sport et tourisme.

Les autorités se veulent rassurantes : la SAPCO a annoncé le démarrage des travaux de réfection des voiries, un atout majeur pour l'expérience des visiteurs.

Plus de 5 000 chambres garanties

Logistiquement, plus de 5 000 chambres sont sécurisées pour les participants accrédités, dont environ 4 500 dans les hôtels partenaires. S'y ajoutera une affluence massive - supporters internationaux, familles d'athlètes et visiteurs - difficile à chiffrer précisément. « Tous les acteurs opérationnels seront hébergés dans nos structures, tandis que les autres établissements accueilleront une clientèle liée à l'événement », a précisé Boubacar Sabaly, le président du syndicat d'initiatives.

Au terme de la rencontre, le COJOJ a lancé un appel solennel aux hôteliers pour maintenir le cap. L'ambition étant de faire des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 une vitrine d'excellence pour le Sénégal, sur les plans sportif et touristique.

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