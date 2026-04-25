Afrique: JOJ Dakar 2026 - Le patronat du tourisme réaffirme son appui au COJOJ et appelle à une mobilisation logistique à hauteur de l'évènement

Le patronat sénégalais de l'hôtellerie et du tourisme entend jouer pleinement sa partition, en misant sur un partenariat étroit avec le Comité d'organisation des Jeux Olympics de la Jeunesse (COJOJ) Dakar 2026, pour garantir la réussite sportive et l'accueil des délégations.

L'hôtellerie se positionne en partenaire du COJOJ Dakar 2026. Lors d'une rencontre, le secteur privé hôtelier dit avoir soutenu le projet dès le départ. Pour Boubacar Sabaly,du patronat du tourisme et du syndicat d'initiatives, il ne s'agit pas seulement de fournir des services, mais de contribuer activement à la réussite d'un rendez-vous dont le Sénégal porte désormais la responsabilité.

Les hôteliers estiment que l'enjeu dépasse le seul cadre national. Selon eux, l'Afrique entière regarde le Sénégal et attend une organisation irréprochable, capable de répondre aux exigences des athlètes, des visiteurs et des partenaires.

La logistique, le principal défi

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Au coeur des préoccupations, la question logistique apparaît comme le défi majeur à anticiper. Ismaël Eddone a insisté sur ce point, reconnaissant que certaines difficultés pourraient subsister malgré les efforts engagés.

Dans cette optique, les acteurs du secteur appellent à une préparation rigoureuse, avec des plans de contingence et une meilleure mobilisation des ressources locales. L'objectif est clair : limiter les imprévus et assurer le bon déroulement de la compétition dans des conditions satisfaisantes.

Une expérience à capitaliser

Les participants ont rappelé que le Sénégal a déjà accueilli avec succès des événements similaires. Cette expérience constitue un atout précieux, susceptible de renforcer la confiance des parties prenantes et d'inspirer les prochaines étapes de l'organisation.

Pour M. Sabaly, il faut capitaliser sur les bonnes pratiques déjà expérimentées afin de gagner en efficacité. Cette continuité organisationnelle est perçue comme un gage de crédibilité et de sérénité pour les acteurs engagés dans les préparatifs de l'événement mondial.

Mobilisation locale

La rencontre a aussi mis en lumière une forte mobilisation communautaire, avec des interventions en langues locales et des références à plusieurs relais territoriaux. Cette dimension multilingue est présentée comme un atout pour la communication et l'accueil.

Les organisateurs estiment que cette proximité avec les acteurs locaux peut faciliter la coordination sur le terrain. En intégrant davantage ces relais dans la chaîne logistique, ils espèrent renforcer l'efficacité du dispositif global.

Un engagement à concrétiser

Au terme des échanges, le message est resté constant : le patronat du tourisme affiche un soutien ferme au COJOJ et se dit prêt à inscrire son action dans un partenariat solide. L'ambition affichée est de satisfaire les clients, les partenaires et l'ensemble des parties prenantes .

Reste désormais à traduire cet engagement en actions concrètes. Pour les acteurs de l'hôtellerie, le succès de l'événement dépendra de cette capacité collective à transformer la promesse en résultats tangibles.