Sénégal: Oasys 2.0, le pari du numérique contre les épidémies

Oasys, firme de conseil d'assistance technique de droit sénégalais opérant à l'échelle continentale voire mondiale, a procédé, jeudi 23 avril au lancement de Oasys 2.0, un outil destiné à renforcer la lutte contre les épidémies grâce au numérique.

La cérémonie s'est tenue en présence du représentant du ministre de la santé et de l'hygiène publique et de la secrétaire exécutive du Conseil National de Lutte contre le Sida (Cnls). Selon le président dudit groupe, Ousmane Amadou Sy, le cabinet propose des services de conseil d'assistance technique de qualité innovants au bénéfice des acteurs des projets et programmes de développement.

« Ces dernières années, notre continent a été frappé par ce qu'on peut appeler des pandémies, des crises, avec Ebola, la Covid-19. Cela veut dire que nous devons nous doter de systèmes de santé et nous préparer à répondre à de tels défis. Et on a les talents, l'expertise africaine. Il suffit de la structurer, de l'organiser, de la mettre sur le marché et de pouvoir fournir ces prestations d'assistance technique à ceux qui en ont besoin » a-t-il avancé.

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Et d'ajouter : « on peut renforcer nos systèmes de santé par des unités d'alerte, par la mise à disposition d'experts confirmés, algorithmes qui vont étudier les données et prévenir nos décideurs de ce qui se trame ou les signaux que nous obtenons dans les différents systèmes d'information sanitaire. C'est ce que nous appelons l'alerte ».

M. Sy a aussi souligné que la santé ne saurait être envisagée isolément, dans la mesure où elle est étroitement liée au climat et à l'environnement. « Quand on parle de One Heath, cela nécessite que nous appuyons nos gouvernements, les acteurs des systèmes de santé et projets et programmes de développement pour qu'ils s'équipent et qu'on anticipe ».

Du côté du ministère de la santé et de l'Hygiène publique, les acteurs ont salué l'avènement de ce projet qui facilitera la prise en charge sanitaire par le numérique.

Pour la secrétaire exécutive du Cnls Dr Safiétou Thiam : « avec Oasys vous ouvrez une nouvelle page. Et cette évolution est en parfaite résonnance avec les défis de notre époque. Moins de ressources pour la santé, plus d'exigence de résultats, plus de responsabilité et de redevabilité. Dans ce contexte, nous avons besoin de structure comme Oasys, capable d'accompagner les transformations en profondeurs ».