Afrique: Conférence Sahara de la BAL - AS ville de Dakar-club africain de Tunis (79-85) : les Dakarois chutent d'entrée

Pour son entrée en lice dans la Conférence Sahara de la Basketball Africa League, l'ASC Ville de Dakar, s'est inclinée face au Club Africain de Tunisie (79-85). Les Dakarois seront à la relance demain dimanche avec le deuxième duel qui l'opposera à Al Ahly.

La Conférence Sahara de la Basketball Africa League n'a pas démarré sous de bons auspices pour l'As Ville de Dakar. Pour son entrée en lice hier, vendredi au Complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat au Maroc, les champions du Sénégal se sont inclinés face au Club Africain de Tunis sur le score de (85-79). Les joueurs de Moustapha Gaye ont tenu lors des premiers échanges du match. Malgré une bonne entame (4-6 : 5e ), ( 12-13 ; 8e,6e) Samba Daly Fall baisse la garde. Les Tunisiens vont prendre les devants (14-13) avant de remporter le premier quart-temps (25-18). Dans le second acte, les Tunisiens vont maintenir leur avance (27-27 ; 4e) grâce à l'adresse de Jesse Jones (21 points).

Les Tunisiens confortent leur avance et larguent l'équipe Dakarois à 10 points (37-27). Grâce à l'adresse de Jesse Jones (21 points), ils réussiront à stabiliser l'écart à 9 points (42-33, 9e). À la pause, le Club Africain reléguait son adversaire à 7 points (44-37).

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Au retour sur le parquet, les Tunisiens maintiennent leur rythme. L'As Ville de Dakar reste au contact et talonne le club africain (39- 33 ; 1e) et (73-67 ; 6e). Dans tous les coups, le tranchant Mohamed Abada montre la voie à ses coéquipiers et leur permet de se détacher (59-48 ; 6e) et de porter l'écart à 11 points à la fin du troisième quart-temps (64-58).

Dans le dernier quart-temps, les Dakarois sonnent la révolte. Samba Daly Fall (meilleur marqueur de son équipe) donne le ton et redonne l'espoir à son équipe de revenir à quatre points ( 67-63 ;2e). Le club Africain de Tunis réussira toutefois à desserrer l'étau (75-66 ; 5eme) avant de s'envoler vers la victoire (85-79). Les champions du Sénégal vont tenter de se relancer dans la course en affrontant demain dimanche 26 avril, l'équipe d'Al Ahly SC, pour le compte de la deuxième journée. Ce sont les quatre premières des six équipes en lice dans cette Conférence du Sahara qui se qualifieront pour la Final 8 ou play off prévue à Kigali, au Rwanda