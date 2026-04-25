Cote d'Ivoire: Le Sénat se penche ce lundi sur le PND 2026-2030 estimé à 114 000 milliards FCFA

Le Sénat ivoirien se penchera, ce lundi 27 avril 2026 à Yamoussoukro, sur le Plan national de développement (PND) 2026-2030, document stratégique qui trace les grandes orientations économiques et sociales du pays pour les cinq prochaines années.

Véritable feuille de route du gouvernement, ce nouveau PND ambitionne d'accélérer la transformation structurelle de la Côte d'Ivoire et de consolider son statut de locomotive économique en Afrique de l'Ouest.

Doté d'un volume d'investissements estimé à plus de 114 000 milliards de FCFA (environ 175 milliards d'euros), le plan repose en grande partie sur la mobilisation du secteur privé, appelé à jouer un rôle moteur dans le financement des projets structurants. L'objectif affiché est clair : maintenir une croissance économique moyenne de 7,2 % sur la période 2026-2030, contre des performances déjà robustes ces dernières années .

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Le PND s'articule autour de six piliers majeurs, à savoir la consolidation de la sécurité, la modernisation de l'agriculture, la promotion de l'investissement privé, le développement du capital humain, le renforcement des infrastructures stratégiques et l'amélioration de la gouvernance . Cette architecture traduit la volonté des autorités de bâtir une économie plus résiliente, inclusive et compétitive.

Au coeur de cette stratégie figure la transformation locale des matières premières, notamment agricoles, afin de créer davantage de valeur ajoutée et d'emplois. Le plan met également l'accent sur le développement industriel, la transition énergétique, ainsi que l'accès élargi aux services sociaux de base tels que l'éducation, la santé, l'eau potable et l'électricité .

Sur le plan social, le gouvernement vise une réduction significative de la pauvreté, avec un objectif de taux inférieur à 20 % d'ici 2030 . Cet engagement s'inscrit dans une vision plus globale consistant à hisser la Côte d'Ivoire au rang de pays à revenu intermédiaire supérieur à l'horizon 2030.

Une ambition forte, mais des défis persistants

Au-delà de ses ambitions, le PND 2026-2030 soulève plusieurs enjeux majeurs. D'abord, la mobilisation effective des ressources financières constitue un défi crucial. Si le recours au secteur privé et aux partenaires internationaux est stratégique, il nécessite un climat des affaires encore plus attractif et une gouvernance rigoureuse.

Ensuite, la réussite du plan dépendra de la capacité de l'État à assurer une mise en oeuvre efficace, avec un suivi-évaluation renforcé. Les précédents PND ont permis des avancées notables, mais ont également révélé des insuffisances, notamment en matière de disparités régionales et de lenteurs administratives .

Par ailleurs, le contexte international marqué par les chocs économiques et climatiques impose une adaptation constante des politiques publiques.

Le PND intègre d'ailleurs des dimensions liées à la résilience climatique et au développement durable, en phase avec les engagements internationaux du pays .

Un tournant stratégique

L'examen du PND par le Sénat constitue ainsi une étape clé dans le processus d'adoption de ce document structurant. Plus qu'un simple programme économique, il incarne une vision : celle d'une Côte d'Ivoire prospère, inclusive et durable.

Reste désormais à traduire ces ambitions en actions concrètes et mesurables. Car au-delà des chiffres et des projections, c'est bien la capacité du pays à améliorer durablement les conditions de vie des populations qui déterminera le succès de ce nouveau cycle de planification.