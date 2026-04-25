Burkina Faso: Partenariat de Ouagadougou - Les pays membres renforcent leur coopération en planification familiale

Dans le cadre du renforcement de la collaboration régionale en matière de santé reproductive et de planification familiale, les directeurs de la Santé de la Mère et de l'Enfant des pays membres du Partenariat de Ouagadougou (PO) ont pris part, du 21 au 23 avril 2026, à Abidjan, à la cinquième réunion annuelle des points focaux gouvernementaux du PO, tenue dans un complexe hôtelier de la capitale économique ivoirienne.

Au coeur des échanges de la deuxième journée figuraient l'optimisation des ressources dans un contexte marqué par la contraction des financements extérieurs et la pression sur les finances publiques, ainsi que le partage d'expériences entre les pays participants.

Parmi les pratiques à fort potentiel d'amélioration des indicateurs de planification familiale (PF) dans la région du PO, l'organisation de campagnes nationales a été particulièrement mise en avant. La Côte d'Ivoire, à l'instar d'autres pays membres, a partagé son expérience en la matière.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Présentant la stratégie nationale, les résultats obtenus ainsi que les perspectives pour les prochaines éditions, le Dr Bamba Fatoumata, directrice coordonnatrice du Programme national de la santé de la mère et de l'enfant (PNSME), et son équipe ont exposé une approche fondée sur une planification rigoureuse des activités, l'organisation efficace et l'implication des institutions publiques.

Parmi celles-ci figurent le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, ainsi que le ministère de la Communication, notamment pour la sensibilisation des jeunes « en vue de converger vers une réussite totale de cette campagne », a-t-elle indiqué.

Elle a également souligné que le partage d'expériences avec des pays plus avancés dans ce domaine constitue une véritable source d'inspiration pour l'organisation des prochaines éditions.

La représentante de la Côte d'Ivoire a, par ailleurs, exprimé sa gratitude au gouvernement, en particulier au ministre de la Santé, Pierre Dimba, pour son leadership, son engagement et son implication dans la mise en oeuvre de ces initiatives.

De son côté, le Dr Yéri Sylvie Youl-Traoré, médecin épidémiologiste et directrice de la Santé de la Famille au ministère de la Santé du Burkina Faso, a salué les initiatives ivoiriennes, qualifiant ce partage d'expériences de « très enrichissant ». Elle a également présenté l'approche de son pays, axée sur une prise en charge intégrée de la santé de la mère, de l'enfant et de la famille.

Notons que les pays du PO disposent d'une solide expérience dans l'organisation de ces campagnes. À titre d'exemple, le Mali et le Burkina Faso en sont respectivement à leurs 22e et 14e éditions cette année.

Les discussions ont permis de mettre en évidence plusieurs facteurs clés de succès, notamment la mobilisation des ressources (financières, matérielles et humaines), la fréquence des campagnes, la couverture géographique, la préparation et la microplanification, ainsi que la mobilisation sociale et communautaire et l'implication de toutes les parties prenantes.

Au terme des échanges, un accent particulier a été mis sur la mobilisation des populations, en particulier des leaders religieux et des jeunes, face aux enjeux de la planification familiale.