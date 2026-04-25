Cote d'Ivoire: JNA 2026 - Sidi Touré salue l'essor de l'aviculture ivoirienne et appelle à relever les défis du secteur

La 10e édition des Journées nationales de l'aviculture (JNA) a ouvert ses portes le jeudi 23 avril 2026 à Cocody, à Abidjan, réunissant les principaux acteurs de la filière autour des enjeux de souveraineté alimentaire.

Durant trois jours, professionnels, investisseurs et experts du secteur planchent sur le thème : « L'aviculture moderne ivoirienne face aux enjeux de la souveraineté alimentaire ». L'objectif est de faire de cette filière un pilier stratégique de l'économie nationale, à travers un modèle plus performant, durable et inclusif.

À l'ouverture de ces assises, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, a mis en lumière le rôle crucial de l'aviculture dans l'économie ivoirienne. Selon lui, ce secteur figure parmi les plus dynamiques des productions animales, avec un chiffre d'affaires estimé entre 380 et 450 milliards de FCFA et près de 300 000 emplois générés.

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Le ministre a salué les progrès significatifs enregistrés ces dernières années. « En un peu plus d'une décennie, la production de viande de volaille est passée de 23 000 tonnes en 2010 à près de 97 000 tonnes en 2022. Parallèlement, la production d'oeufs a atteint 1,68 milliard d'unités, soit environ 63 oeufs consommés par habitant chaque année, contre 33 en 2010 », a-t-il précisé. Ces performances permettent aujourd'hui de couvrir plus de 90 % des besoins nationaux, rapprochant ainsi la Côte d'Ivoire de l'autosuffisance.

Cette dynamique repose sur plusieurs programmes structurants, notamment le Programme d'appui à la production avicole nationale (PAPAN), le Programme de soutien à la relance avicole (PSRA) et le Programme de modernisation du secteur avicole (PMSA). Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de la politique nationale PONADEPA 2022-2026 et de la vision « Côte d'Ivoire 2030 » portée par le Président Alassane Ouattara.

Pour sa part, le président de l'Interprofession avicole ivoirienne (IPRAVI), Sylvain N'Gotta, a réaffirmé les ambitions du secteur, visant à atteindre 200 000 tonnes de viande de volaille et 3,2 milliards d'oeufs dans les prochaines années. Toutefois, il a souligné plusieurs défis majeurs, dont la dépendance aux intrants importés, les risques sanitaires liés à l'influenza aviaire, ainsi que les coûts de production et les insuffisances en infrastructures de transformation.

Face à ces enjeux, les JNA se positionnent comme un cadre privilégié de concertation. Elles favorisent le dialogue entre les différents acteurs et permettent d'identifier des solutions concrètes pour renforcer la compétitivité du secteur.

Le programme prévoit des panels de haut niveau animés par des experts, avec des échanges axés sur l'amélioration des performances zootechniques, les stratégies génétiques et nutritionnelles, ainsi que la prévention des maladies aviaires.