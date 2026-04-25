Cote d'Ivoire: 8e réunion plénière - Kalil Konaté plaide pour un renforcement du rôle du CNE

La 8e réunion plénière des membres du Conseil national des exportations (CNE) s'est tenue le lundi 20 avril 2026, au Plateau, à Abidjan.

À cette occasion, le nouveau président du bureau exécutif, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Kalil Konaté, a souligné que, bien que le CNE joue déjà un rôle central dans le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie nationale d'exportation, il devient désormais indispensable d'élargir son champ d'intervention afin de mieux répondre aux nouveaux enjeux économiques.

Dans cette dynamique, le ministre a exprimé son attente d'une implication accrue du CNE dans plusieurs domaines stratégiques. Il s'agit notamment de la structuration et du plaidoyer en faveur de nouvelles filières d'exportation, de la production d'avis consultatifs de qualité, de la mise en oeuvre effective d'initiatives telles que la plateforme d'orientation des usagers à l'exportation, ainsi que du suivi et de l'évaluation du dispositif d'appui et d'assistance à l'exportation.

Selon Kalil Konaté, la concrétisation de ces ambitions nécessitera des moyens adaptés. À cet effet, il a indiqué qu'une attention particulière sera accordée à la mise à niveau budgétaire du Conseil, ainsi qu'au renforcement de ses capacités logistiques et techniques.

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Cette rencontre a également permis au CNE de présenter son bilan institutionnel et de valider les orientations stratégiques liées à sa transformation, en vue d'un positionnement renforcé dans l'écosystème national de promotion des exportations.