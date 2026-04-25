Cote d'Ivoire: Sécurité, santé au travail et risques professionnels - Les infirmiers en santé au travail renforcent leurs compétences

À l'initiative de l'Association des infirmiers et infirmières en santé au travail de Côte d'Ivoire (Aiist-ci), présidée par Josiane Koudou, les membres de ladite association ont pris part, ce samedi 25 avril 2026, à une session de formation sur les thématiques : « Évaluation des risques psychosociaux en entreprise : quel bilan à ce jour en Côte d'Ivoire ? » et « Facteurs organisationnels favorisant un climat psychosocial sain ».

C'est la grande salle de conférence de l'École de spécialité de l'Infas, située au Centre hospitalier universitaire (Chu) de Treichville, qui a accueilli cette activité qui a réuni une cinquantaine de participants. Cette formation avait pour objectif de doter les infirmiers d'entreprise d'outils nécessaires à une meilleure prise en charge des situations liées aux risques psychosociaux, dans le but de prévenir les accidents et incidents professionnels au sein des différentes entreprises.

« Chaque année, nous avons l'obligation d'organiser des journées de prévention. La Cnps constitue à cet effet un partenaire essentiel, en nous apportant son appui pour la mise en oeuvre de ce type d'activités. Cette année, nous avons choisi de nous pencher sur des risques présents dans les entreprises mais souvent ignorés. De nombreuses personnes souffrent dans leurs services respectifs sans que la nature réelle du problème soit clairement identifiée », a expliqué Josiane Koudou, présidente de l'Aiist-ci.

Elle a également souligné que l'exposé animé par Dr Parfait Touré, conférencier et fondateur du cabinet Jodan, a permis aux participants d'être formés aux outils indispensables à une gestion plus efficace des situations critiques, notamment celles liées aux accidents et aux contextes de crise en milieu professionnel.

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Dr Parfait Touré, spécialiste de l'amélioration de la santé mentale au travail et des risques psychosociaux en entreprise, a pour sa part dressé un état des lieux à la fois lucide et préoccupant d'une problématique encore insuffisamment prise en compte en Côte d'Ivoire, alors même qu'elle constitue un enjeu majeur tant pour la santé des travailleurs que pour la performance des entreprises.

Dans son intervention, il a indiqué que les risques psychosociaux englobent l'ensemble des facteurs liés à l'organisation du travail susceptibles d'avoir des répercussions négatives sur la santé physique et mentale des salariés. « Inscrits dans le cadre même de l'activité professionnelle, ces risques impactent non seulement les travailleurs, mais également les entreprises, notamment à travers leur image, l'atteinte de leurs objectifs et leur performance globale », a-t-il précisé.

Il a ainsi permis aux participants de mieux appréhender l'importance de l'évaluation des risques psychosociaux au sein de leurs structures respectives. « Cette démarche facilite l'identification précise des difficultés rencontrées, améliore l'accompagnement des travailleurs et permet d'agir simultanément sur leur bien-être et sur la performance organisationnelle », a-t-il soutenu, avant de souligner que les études menées par le cabinet Jodan dans plusieurs secteurs d'activité en Côte d'Ivoire révèlent que le stress constitue le principal risque psychosocial.

Ce stress est fréquemment lié à l'organisation du travail, aux relations interpersonnelles, ainsi qu'à la pression exercée par des objectifs souvent fixés sans que les moyens adéquats soient systématiquement mis à la disposition des salariés pour les atteindre.

À ces facteurs s'ajoutent d'autres risques tout aussi significatifs, tels que le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, les agressions, ainsi que les situations d'incivilité, tant au sein même de l'entreprise que dans les relations avec la clientèle ou l'environnement extérieur.

Enfin, les participants ont également été formés aux facteurs organisationnels susceptibles de favoriser l'instauration et le maintien d'un climat psychosocial sain en milieu professionnel.