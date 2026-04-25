Cote d'Ivoire: Les bâtisseurs de l'excellence nationale célébrés lors d'une soirée de prestige à Abidjan

Le Radisson Blu Hotel Abidjan Airport a servi de cadre, le vendredi 24 avril 2026, à une cérémonie de distinction dédiée aux personnalités marquantes et aux champions nationaux 2025.

Placée sous la présidence du Premier ministre, Dr Robert Beugré Mambé, et sous le parrainage du Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, cette soirée s'est voulue un hommage à l'excellence et à l'engagement au service de la nation.

Dans une atmosphère empreinte de solennité et de fierté, plusieurs figures de premier plan issues de divers secteurs ont été distinguées pour leur contribution au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Le monde du sport, en particulier, a été à l'honneur avec la reconnaissance du ministre des Sports, Adjé Silas Metch, salué pour son rôle moteur dans la dynamique nouvelle que connaît le sport ivoirien.

À ses côtés, le Directeur général de l'Office national des sports, Ousmane Gbané, ainsi que le Directeur général des Sports et de la Vie fédérale, Adama Doumbia, ont également été distingués pour leur leadership et leur impact significatif dans la structuration et la promotion des activités sportives.

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Représentant le Premier ministre lors de cette cérémonie, le ministre Adjé Silas Metch a exprimé son enthousiasme face à cette initiative qu'il a qualifiée de hautement symbolique. Selon lui, cette reconnaissance s'inscrit pleinement dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, qui place la rigueur, le mérite et la performance au coeur de l'action publique et de la transformation socio-économique du pays.

« Ces distinctions traduisent la volonté du gouvernement de promouvoir des modèles de réussite fondés sur le travail, l'intégrité et l'innovation », a-t-il souligné, appelant à pérenniser de telles initiatives afin d'inspirer la jeunesse ivoirienne.

Au-delà des récompenses, cette cérémonie s'est imposée comme un véritable symbole d'encouragement à l'excellence et à l'engagement citoyen, dans une Côte d'Ivoire résolument tournée vers l'émergence et la valorisation de ses talents.