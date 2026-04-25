Cote d'Ivoire: Dédicace/Charles Salvaudon - Pourquoi la géopolitique nous concerne tous ?

Expert, professeur et écrivain, Dr Charles Salvaudon défend une nouvelle lecture de la géopolitique. Une géopolitique plus humaine, plus transversale et surtout plus proche du quotidien. À travers son ouvrage « Géopolitique, cette force qui nous habite », paru aux éditions l'Harmattan, il invite chacun à comprendre le monde pour mieux y évoluer.

De passage à Abidjan, et à l'initiative de Michelle Beugré du pôle de formation, le Chen Institut Africain de Gestion des Entreprises (Ciage), Dr Charles Salvaudon a échangé à la tombée de la journée du vendredi 24 avril, 2026, au Plateau avec un public composé d'administrateurs, d'acteurs des secteurs public et privé, ainsi que d'étudiants, sur les enjeux géopolitiques contemporains et leurs implications pour les économies africaines et mondiales.

Les discussions ont été marquées par leur qualité, leur profondeur analytique et leur ancrage dans les réalités stratégiques actuelles. Ensuite s'est ait suivi une séance de dédicace.

Une géopolitique centrée sur l'individu

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Dr Charles Salvaudon faut-il le préciser est expert en géopolitique, professeur et auteur de quatre ouvrages. Ses deux premiers livres, Géopolitique, cette force qui bouleverse tout et Géopolitique, cette force qui nous habite, posent les bases de sa réflexion. Une nouvelle géopolitique du XXIe siècle qui place l'individu au centre.

Son approche est claire. Ce n'est pas la géopolitique qui fait l'individu, mais l'individu qui façonne la géopolitique. Une vision qui rompt avec les analyses exclusivement centrées sur les États, les conflits ou les guerres.

Comprendre le monde au quotidien

Pour Dr Charles Salvaudon, la géopolitique n'est ni abstraite ni réservée aux experts. « Nous faisons tous de la géopolitique chaque jour », a-t-il soutenu.

Pour lui, boire un café le matin, faire le plein d'essence, utiliser un smartphone, chacun de ces gestes est lié à des enjeux énergétiques, économiques ou technologiques mondiaux. La géopolitique est donc selon lui, un outil de compréhension de notre environnement, bien plus qu'un simple champ d'analyse des crises internationales.

Du vertical au transversal

La réflexion de l'auteur s'inscrit dans une évolution majeure de la discipline. Après une géopolitique dite « verticale », héritée notamment des travaux d'Yves Lacoste, a-t-il expliqué, nous entrons dans une géopolitique transversale.

Cette nouvelle approche a instruit l'écrivain, intègre les grands défis contemporains. Notamment, la transition énergétique, les flux migratoires, le changement climatique et surtout les nouvelles technologies. Ce sont des enjeux globaux qui imposent coopération, dialogue et responsabilité collective », a mentionné l'écrivain.

L'Afrique, acteur clé du XXIe siècle

Parmi les chapitres de « Géopolitique, cette force qui nous habite », l'Afrique occupe une place centrale. Dr Charles Salvaudon y voit un continent stratégique pour l'avenir. « D'ici 2050, l'Afrique comptera près de 2,5 milliards d'habitants, dont 60 % auront moins de 25 ans. À cette dynamique démographique s'ajoutent une position géographique clé et des ressources en matières rares qui font du continent un enjeu majeur de la géopolitique mondiale », a-t-il explique à ce sujet.

Un ouvrage accessible à tous

L'ouvrage compte environ 200 pages et plus de 15 chapitres, conçus pour être lus dans n'importe quel ordre. Le style est volontairement clair et pédagogique. Un choix assumé selon l'auteur.

Pour lui, la géopolitique ne doit pas intimider. Le terme vient du grec géopolitikis, qui signifie simplement « comprendre le monde ». Un objectif partagé par tous, citoyens comme décideurs.

Michelle Beugré s'est félicitée de cette rencontre qui contribue à la diffusion du savoir, au renforcement du leadership et à la formation des futures générations de décideurs africains.