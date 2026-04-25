L'Association des "Bajenu Gox" de la région de Saint-Louis a organisé, dans l'après-midi de jeudi 23 avril 2026, un forum de sensibilisation sur la lutte contre les violences basées sur le genre et la santé mentale.

Le but est d'attirer l'attention des parents particulièrement des femmes sur la nécessité de protéger leurs enfants. Cela s'inscrit dans le cadre des activités qu'elles mènent depuis bientôt trois ans, avec l'accompagnement de l'ONG Enda Jeunesse Action, en collaboration avec le service régional de l'AEMO et le Comité départemental de Protection de l'Enfance.

La problématique des violences basées sur le genre préoccupe énormément les "Bajenu Gox" de la région de Saint-Louis qui ont initié jeudi un forum de sensibilisation au profit des femmes du quartier de Goxu Mbacc, sur la Langue de Barbarie. Un sujet inquiétant aux yeux de la présidente régionale de l'Association régionale des Bajenu Gox, en l'occurrence Mme Nafissatou Diop.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"C'est préoccupant parce qu'on ne peut pas rester un moment sans qu'on en parle. Notre société est vraiment menacée par la santé mentale et précisément par les violences basées sur le genre. Qui dit violence, cette violence s'étale jusqu'aux femmes, jusqu'aux enfants, et parfois même jusqu'aux hommes. Parce qu'on ne doit pas se limiter uniquement au niveau des femmes, des enfants, etc. Mais même les hommes sont menacés", a-t-elle expliqué.

Avant de préciser que le genre n'a rien à voir avec l'homosexualité: "Quand on dit genre, je veux que ça soit très clair dans notre tête car dès qu'on parle de genre dans notre société, beaucoup de personnes pensent que c'est l'homosexualité, alors que ce n'est pas ça", martèle la responsable des Bajenu Gox de Saint-Louis.

Elle se réjouit également d'avoir initié ce forum communautaire au niveau de ce populeux quartier de Goxu Mbacc pour sensibiliser les populations, surtout les femmes, sur ce fléau qui gangrène la société. "Si vous connaissez la Langue de Barbarie, c'est un quartier où les gens sont bien menacés parfois par ces violences et par ignorance parfois, cette population se heurte avec la loi, se heurte avec la justice, mais se heurte aussi avec les communautés", a-t-elle ajouté.

Le choix de ce quartier pour abriter cette activité de sensibilisation n'est pas du tout fortuit de l'avis de Mme Faty Kâ Diallo, la responsable du bureau genre à l'Inspection de l'Éducation et de la Formation (IEF) de Saint-Louis commune. "Là où nous sommes pour faire cette activité-là, on remarque qu'il y a beaucoup de cas de violences que subissent les femmes, les enfants, et parfois même les hommes. Et cela nous a permis, aujourd'hui, de sensibiliser la population par rapport à ces thématiques d'actualité.

D'ailleurs, l'activité s'est déroulée en présence du chef du service régional de l'AEMO de Saint-Louis, Adama Diop, qui a salué l'initiative et partagé sa communication. "On était là pour expliquer aux populations qu'il y a des textes, des hypothèses, qui encadrent, qui répriment ces formes de violences qu'elles ont émises, dans notre société. Il faut juste oser les dénoncer pour les combattre".

Pour rappel, ce forum de sensibilisation s'inscrit dans le cadre du contrat social signé entre ces Bajenu Gox de la région de Saint-Louis et l'ONG Enda Jeunesse Action, depuis bientôt trois ans.