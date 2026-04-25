Afrique: Bassirou Diomaye Faye est arrivé au Daakaa de Madina Gounass

25 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Daakaa (Madina Gounass) — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé, samedi, peu avant 14 heures, au Daakaa de Madina Gounass, en provenance de Kolda, a constaté l'envoyé spécial de l'APS.

Arrivé à bord d'un hélicoptère, le président Faye s'est rendu sur le site de la retraite spirituelle situé à dix kilomètres de cette commune du département de Velingara.

Sur place, le chef de l'État a été accueilli par les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, de la Santé et l'hygiène publique, Ibrahima Sy, de l'Aménagement du territoire, Balla Moussa Fofana, des Infrastructures, Déthié Fall, du Commerce, Serigne Gueye Diop, et le Délégué général aux Affaires religieuses Djim Dramé.

Les membres de la famille du Khalife, sous la direction de son porte-parole, Thierno Ibnou Oumar Ba, étaient également à l'accueil.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Bassirou Diomaye s'est d'abord rendu à la résidence du Daakaa du Khalife général, Amadou Tidiane Ba, pour un entretien avec le guide religieux, avant de rejoindre la tente de prières.

L'édition 2026 du Daakaa de Madina Gounass, une retraite spirituelle qui a démarré le 18 avril, prend fin lundi.

Ce grand rassemblement religieux institué en 1942 par Thierno Mouhamadou Saïdou Ba (1900-1980), se tient chaque année à 10 km de Madina Gounass, une commune du département de Vélingara, dans la région de Kolda.

Des moments intenses de dévotion consacrés à la prière et au récital du saint Coran marquent cette retraite spirituelle de milliers de fidèles venus du Sénégal, de la sous-région et de la diaspora

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.