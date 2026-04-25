Afrique: Bassirou Diomaye Faye est arrivé au Daakaa de Madina Gounass

Daakaa (Madina Gounass) — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé, samedi, peu avant 14 heures, au Daakaa de Madina Gounass, en provenance de Kolda, a constaté l'envoyé spécial de l'APS.

Arrivé à bord d'un hélicoptère, le président Faye s'est rendu sur le site de la retraite spirituelle situé à dix kilomètres de cette commune du département de Velingara.

Sur place, le chef de l'État a été accueilli par les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, de la Santé et l'hygiène publique, Ibrahima Sy, de l'Aménagement du territoire, Balla Moussa Fofana, des Infrastructures, Déthié Fall, du Commerce, Serigne Gueye Diop, et le Délégué général aux Affaires religieuses Djim Dramé.

Les membres de la famille du Khalife, sous la direction de son porte-parole, Thierno Ibnou Oumar Ba, étaient également à l'accueil.

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Bassirou Diomaye s'est d'abord rendu à la résidence du Daakaa du Khalife général, Amadou Tidiane Ba, pour un entretien avec le guide religieux, avant de rejoindre la tente de prières.

L'édition 2026 du Daakaa de Madina Gounass, une retraite spirituelle qui a démarré le 18 avril, prend fin lundi.

Ce grand rassemblement religieux institué en 1942 par Thierno Mouhamadou Saïdou Ba (1900-1980), se tient chaque année à 10 km de Madina Gounass, une commune du département de Vélingara, dans la région de Kolda.

Des moments intenses de dévotion consacrés à la prière et au récital du saint Coran marquent cette retraite spirituelle de milliers de fidèles venus du Sénégal, de la sous-région et de la diaspora