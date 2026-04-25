Sénégal: Offensive diplomatique algérienne à Dakar - Entre rapprochement stratégique et recomposition des équilibres régionaux

La séquence de ballet diplomatique observé à Dakar ces dernières 48 heures illustre une intensification notable de l'engagement algérien au Sénégal.

Au coeur de cette dynamique, l'ambassadeur Ridha Nebais a multiplié les audiences de haut niveau, rencontrant successivement le président de l'Assemblée nationale Malick Ndiaye, puis le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall. Une double démarche qui dépasse le simple cadre protocolaire et s'inscrit dans un contexte régional particulièrement sensible.

DIPLOMATIE PARLEMENTAIRE : ALGER AVANCE SES PIONS

Reçu hier, vendredi 24 avril 2026, par le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, l'Ambassadeur de l'Algérie au Sénégal, Ridha Nebais était porteur d'un message des présidents des deux chambres du Parlement algérien. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération parlementaire, avec en ligne de mire la création d'un Groupe d'amitié entre Dakar et Alger.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de la symbolique, cette initiative traduit une volonté d'ancrer durablement les relations bilatérales dans les institutions. Le président de l'Assemblée nationale sénégalaise a d'ailleurs insisté sur l'approfondissement des partenariats dans des secteurs stratégiques comme les hydrocarbures et le transport ferroviaire, domaines où l'Algérie dispose d'une expertise reconnue.

Les discussions ont également porté sur la réforme du Parlement panafricain, en lien avec les ambitions de l'Union africaine. Une convergence de vues qui renforce l'idée d'un alignement politique sur certaines priorités continentales.

FOOTBALL ET SOFT POWER : UN LEVIER D'INFLUENCE ASSUME

Auparavant, la veille jeudi, c'est sur le terrain du sport que la diplomatie algérienne avait marqué des points. Reçu par le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, l'ambassadeur de l'Algérie a mis en avant la solidarité algérienne lors de la victoire du Sénégal, le 18 janvier 2025, à Rabat, à l'issue de coup de sifflet final de de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc 2025.

Cette référence n'est pas anodine. Elle intervient dans un contexte marqué par une friction diplomatique entre le Sénégal et le Maroc, consécutive à l'emprisonnement de 18 supporters sénégalais, suite aux incidents ayant émaillés cette finale. En valorisant son soutien, Alger capitalise sur un épisode émotionnel fort pour renforcer son image auprès de l'opinion publique sénégalaise.

Le sport devient ainsi un instrument de soft power, permettant de consolider une proximité populaire qui complète les démarches institutionnelles.

UN CONTEXTE MAGHREBIN SOUS TENSION

Cette offensive diplomatique ne peut être dissociée du climat tendu entre l'Algérie et le Maroc. Les relations entre les deux puissances maghrébines restent marquées par des rivalités politiques et stratégiques persistantes, surtout en rapport particulièrement au dossier du Sahara occidental.

Dans ce contexte, le Sénégal apparaît comme un partenaire clé en Afrique de l'Ouest, susceptible de peser dans les équilibres diplomatiques régionaux. Le rapprochement entre Dakar et Alger peut ainsi être interprété comme une tentative de rééquilibrage des influences, voire comme une réponse indirecte aux tensions avec Rabat.

DAKAR AU COEUR DES JEUX D'INFLUENCE

Pour le Sénégal, cette séquence ouvre des opportunités mais exige également une gestion fine des équilibres diplomatiques. Historiquement proche du Maroc, Dakar doit désormais composer avec un regain d'intérêt algérien qui se manifeste à la fois sur les plans politique, économique et culturel.

L'activisme de Ridha Nebais traduit une stratégie cohérente : investir simultanément les sphères institutionnelles et sociétales pour renforcer l'ancrage algérien. Une approche qui pourrait, à terme, redessiner certaines lignes de coopération en Afrique de l'Ouest.

En filigrane, cette dynamique rappelle que la diplomatie contemporaine ne se joue plus uniquement dans les chancelleries, mais aussi dans les stades, les parlements et les opinions publiques. Dakar, carrefour stratégique, en devient une scène privilégiée.