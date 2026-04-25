Afrique: Souveraineté financière/assurance - Le continent redéfinit ses règles

Pour la première fois de son histoire, l'Association Internationale des Contrôleurs d'Assurance a tenu son séminaire régional pour l'Afrique subsaharienne sur le continent, à Dakar.

Réunissant 24 juridictions francophones et anglophones les 23 et 24 avril, cette rencontre marque une inflexion majeure dans la réflexion sur l'avenir de la régulation, à l'heure des chocs climatiques, de la révolution numérique et des mutations démographiques.

Le choix de la capitale sénégalaise consacre l'ancrage du pays comme hub financier régional. Pour les autorités, il s'agit d'un signal fort de reconnaissance internationale, tant pour la solidité du marché des assurances que pour la crédibilité du dispositif de supervision. Jusqu'ici, jamais l'IAIS qui regroupe les superviseurs de plus de 200 juridictions n'avait organisé un tel rendez-vous sur le sol africain. Une première qui témoigne de la place croissante du continent dans l'agenda mondial du secteur.

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Au coeur des travaux il y a un impératif d'équilibre entre la protection des assurés, l'inclusion financière et le soutien à l'innovation. Trois défis dominent les échanges : le changement climatique, la transformation numérique et la faible pénétration de l'assurance en Afrique. « Nous devons concilier la protection des assurés avec les exigences de développement, de modernité et d'inclusion financière », a déclaré Mamadou Dème, directeur des Assurances au ministère des Finances et du Budget.

Le Sénégal, vitrine de l'assurance agricole

Au-delà de son rôle d'hôte, le Sénégal s'affirme comme un laboratoire de solutions innovantes. Près de 830 000 agriculteurs sont aujourd'hui couverts par la Compagnie Nationale d'Assurances Agricoles du Sénégal, à travers un modèle d'assurance paramétrique fondé sur des indices climatiques. Adossé à un partenariat public-privé et à une distribution entièrement numérisée, ce dispositif permet d'atteindre des populations rurales longtemps exclues des circuits traditionnels.

Une rupture assumée avec les modèles classiques du secteur. « Nous ne pouvons plus faire de l'assurance comme auparavant avec des produits classiques », insiste Mamadou Dème. Les autorités entendent désormais étendre cette approche à d'autres segments stratégiques, notamment la pêche, l'élevage et, surtout, l'économie informelle, encore largement dépourvue de couverture assurantielle.

Mutualiser les risques climatiques à l'échelle du continent

Face à l'intensification des aléas climatiques, le Sénégal plaide pour des réponses collectives. C'est tout l'enjeu de l'African Risk Capacity, mécanisme auquel le pays adhère depuis 2011. Fondé sur la mutualisation des risques entre États membres, ce dispositif permet des indemnisations rapides, sans dépendance à l'aide internationale. Le Sénégal en a déjà bénéficié à deux reprises, avec des décaissements de 14,5 milliards puis 9 milliards de francs CFA pour faire face à des épisodes de sécheresse.

L'identification des sinistres, opérée par satellite, autorise un déclenchement quasi immédiat des plans d'intervention et un acheminement direct des ressources vers les populations affectées. « Aucun pays ne peut, isolément, faire face à des risques climatiques d'une telle ampleur. La mutualisation permet d'apporter des réponses rapides et souveraines », souligne Mamadou Dème.

Redéfinir le régulateur de demain

Au-delà des résultats opérationnels, le séminaire ouvre le chantier de la transformation du rôle des régulateurs. Les délégations participantes sont appelées à esquisser le profil d'un superviseur de nouvelle génération, à la fois agile, technologiquement outillé et capable d'accompagner l'innovation sans compromettre la protection des assurés.

Dans un secteur en mutation accélérée, sous l'effet conjugué du numérique et de l'émergence de nouveaux acteurs, l'adaptation des cadres réglementaires s'impose désormais comme un levier clé pour soutenir la croissance et renforcer la résilience des économies africaines.