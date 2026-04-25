Ile Maurice: Rencontres stratégiques des ministres Ramful et Ameer Meea à Washington D. C.

Le Conseil des ministres a pris note de la mission récente ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, à Washington D.C., marquée par une série de rencontres stratégiques avec des responsables américains ainsi que des acteurs du secteur privé. Au cours de cette visite, le ministre s'est entretenu avec Christopher Landau sur le renforcement des relations commerciales entre Maurice et les États-Unis, la sécurité dans la région de l'océan Indien ainsi que le dossier sensible de l'archipel des Chagos.

En compagnie du ministre de l'Industrie, des PME et des coopératives, Aadil Ameer Meea, des échanges ont également eu lieu avec des responsables du Bureau Afrique du Département d'État américain. L'accent a été mis sur la consolidation des échanges bilatéraux et la promotion des investissements à Maurice. À cette occasion, le ministre Ramphul a insisté sur l'importance d'accélérer la ratification de l'accord entre Maurice et le Royaume-Uni sur les Chagos.

La mission a aussi permis d'explorer des pistes de coopération technologique. Des discussions ont été engagées avec une équipe de Broadcom sur la mise en place d'un National Sovereign Cloud, dans le cadre du Digital Transformation Blueprint 2025-29. Ce projet, basé sur la technologie VMware Cloud Foundation, vise à garantir la souveraineté des données, le contrôle juridictionnel et le respect des cadres légaux locaux. Par ailleurs, le ministre a rencontré les dirigeants du Corporate Council on Africa afin d'aborder l'organisation du 18e Sommet des affaires États-Unis-Afrique, prévu à Maurice en juillet 2026.

Dans le même registre, le Conseil des ministres a également pris note de la mission du ministre de l'Industrie, des PME et des coopératives à Washington, dans le cadre des efforts visant à faire progresser les discussions avec les États-Unis autour d'un accord commercial réciproque. La délégation mauricienne a rencontré Jamieson Greer ainsi que Jeffrey Goettman.

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Les autorités mauriciennes ont mis en avant la nécessité d'un cadre commercial bilatéral stable et prévisible, avec pour objectif de conclure dans un premier temps un accord de commerce réciproque, avant d'évoluer vers un accord commercial bilatéral plus large. Maurice entend également préserver des avantages équivalents à ceux offerts par l'African Growth and Opportunity Act, tout en maintenant un accès en franchise de droits et sans quotas pour ses exportations vers le marché américain.

Au cours de cette mission, plusieurs rencontres ont été organisées avec des institutions clés, notamment le Département d'État américain, le Congrès américain, l'Export-Import Bank des États-Unis, l' US Trade and Development Agency, la Banque mondiale et l'International Finance Corporation ainsi que des acteurs du secteur agricole, des agences de développement et des représentants du secteur privé.