Ile Maurice: Un littoral qui recule, un pays face à ses choix

À Tamarin, le paysage change à vue d'oeil. Là où s'étendait encore récemment une large bande de sable, la mer s'est rapprochée, grignotant progressivement le littoral. Le recul est visible, tangible, presque brutal.

«Le kiosque est presque dans l'eau alors qu'il y a encore deux à trois semaines, il fallait parcourir environ 50 mètres depuis celui-ci pour atteindre la plage. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'environ trois mètres», témoigne l'activiste Percy Yip Tong.

Les fortes pluies survenues récemment, combinées à de grosses vagues et à une houle inhabituelle, ont modifié l'embouchure de la rivière, jusque-là obstruée. Mais au-delà de cet épisode, c'est une réalité plus profonde qui se dessine : celle d'un littoral mauricien en mutation accélérée. Autour, les signes sont sans équivoque. Des arbres centenaires voient leurs racines mises à nu. Certains penchent dangereusement. D'autres pourraient tomber à la prochaine tempête. Le sable, lui, disparaît.

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Une crise documentée, amplifiée et désormais systémique L'érosion côtière n'est ni nouvelle ni imprévisible. Dès les années 1970, des travaux scientifiques établissaient le lien entre montée du niveau de la mer et recul du trait de côte. Au début des années 2000, une étude commandée par l'État à Baird & Associates identifiait déjà plusieurs zones critiques. Aujourd'hui, les chiffres confirment l'ampleur du phénomène.

De grandes pertes de plages

Selon l'United Nations Development Programme, environ 23 % des plages du littoral sont en érosion active. Des analyses plus récentes évoquent plus de 37 kilomètres de littoral affectés, avec des pertes atteignant parfois 75 % de la largeur des plages. Le rapport MAURISCOT, coordonné par BRGM et financé par l'Agence française de développement, présenté lors d'un colloque du Centre d'études du développement territorial indo-océanique en novembre 2025, va plus loin. Il alerte sur une accélération des phénomènes d'érosion et de submersion marine à l'horizon 2050 et 2100.

Les projections sont préoccupantes : dans certains secteurs, le recul du trait de côte pourrait dépasser 200 mètres tandis que le niveau de la mer pourrait s'élever de 45 cm à plus de 1,8 mètre. Mais ces évolutions ne relèvent pas uniquement du climat. Elles sont aussi le produit de choix humains. Le littoral a été profondément transformé par des décennies d'aménagements : urbanisation, infrastructures touristiques, artificialisation du rivage.

Aujourd'hui, seuls 15 % du littoral sont officiellement classés plages publiques. Le reste est largement occupé. Des accès historiques ont disparu. Des écosystèmes protecteurs - dunes, mangroves, végétation littorale - ont été fragilisés ou détruits.

Pression touristique intense

Dans le Nord, des plages comme Mont-Choisy ou Grand-Baie subissent une pression touristique intense. À l'Ouest, Flic-en-Flac est affecté par la dégradation des récifs coralliens, qui jouent pourtant un rôle clé de barrière naturelle. Dans le Sud et le Sud-Ouest, Bel-Ombre et Baie-du-Cap sont exposés aux houles cycloniques. À l'Est, Palmar est aujourd'hui au coeur d'inquiétudes liées à des projets d'aménagement en zones vulnérables.

L'organisation non gouvernementale (ONG) Eco-Sud alerte notamment sur les risques liés à un projet touristique à Palmar par Paddock Investment Ltd, dans une zone où les projections scientifiques anticipent des reculs significatifs du trait de côte et des risques accrus de submersion. «Les projections à 25 et 75 ans ne sont pas théoriques : elles auront un impact concret sur les infrastructures», souligne l'ONG.

Face à cette situation, les autorités ont multiplié les interventions : enrochements, gabions, murs de protection, rechargement en sable. Chaque année, des centaines de millions de roupies sont investies dans l'entretien des plages. Pourtant, les résultats restent limités.

Options

Le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, reconnaît luimême la nécessité d'un changement d'approche. «Le laisser-faire n'est plus une option», a-t-il déclaré lors d'un atelier consacré à la gestion du littoral. Parmi les pistes évoquées : la création d'une entité unique pour coordonner les politiques côtières et l'instauration d'un National Beach Code of Conduct.

Dans ce contexte, la société civile joue un rôle de plus en plus central. L'ONG Mru2025 a récemment organisé une mission d'échange avec le Conservatoire du littoral, avec le soutien de la Commission de l'océan Indien. Pendant plusieurs jours, experts, institutions et citoyens ont travaillé sur des pistes concrètes pour une gestion plus cohérente du littoral.

À Pomponette, récemment reclassée plage publique, des ateliers ont permis d'imaginer des aménagements sobres et réversibles. Dans le Sud, entre La Cambuse et le Pont naturel, une lecture collective du territoire a mis en évidence les tensions entre usages, pressions environnementales et attentes des populations.

Ces échanges s'inscrivent dans une réflexion plus large sur la gouvernance du littoral. L'idée d'un Sentier du littoral mauricien, inspiré d'expériences internationales, émerge comme un outil pour reconnecter les habitants à leur côte et organiser les usages de manière équilibrée.

À Bel-Ombre, un collectif plaide pour la proclamation de près de 67 000 m² de terres de l'État en plage publique, dans une zone classée réserve de biosphère UNESCO. Une initiative qui vise à corriger des décisions passées et à préserver des espaces encore disponibles.

Au-delà des politiques publiques et des projets techniques, c'est une question de modèle de développement qui se pose. Pendant des décennies, le littoral a été pensé avant tout comme un levier touristique. Mais cette approche montre aujourd'hui ses limites.

Des initiatives comme l'atelier Enn Vizyon Pu Nu Lakot, organisé en septembre autour du site de Bel-Ombre, insistent sur la nécessité d'un développement plus inclusif. L'objectif: passer d'une logique de destination touristique à celle de village durable, intégrant les communautés locales, l'économie circulaire et des formes de tourisme plus ancrées dans le territoire.

Décennies à venir déterminantes

Les scientifiques, eux, sont formels : les prochaines décennies seront déterminantes. Le rapport MAURISCOT insiste sur la nécessité d'intégrer les données climatiques dans toutes les décisions d'aménagement. Construire aujourd'hui dans des zones à risque revient à créer les vulnérabilités de demain. Dans ce contexte, les solutions fondées sur la nature - restauration des récifs, replantation de mangroves, stabilisation des dunes - apparaissent comme des alternatives durables. Mais elles nécessitent du temps, de la coordination et une vision à long terme.

À Tamarin ou à Mont-Choisy ou comme partout ailleurs, les racines exposées des arbres racontent déjà une partie de cette histoire. Celle d'un littoral fragilisé mais aussi celle d'un pays confronté à ses propres choix. Car au rythme actuel, ce ne sont pas seulement des mètres de sable qui disparaissent. C'est un équilibre. Un territoire. Et, à terme, une certaine idée de Maurice.