Ile Maurice: Safe Haven de Gender Links - Appel urgent à la solidarité

25 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nicolas Frichot

Alors que la violence domestique s'intensifie, le shelter Safe Haven de Gender Links, qui accueille des femmes et des enfants en détresse, fait face à un afflux croissant de résidentes. Pour maintenir et renforcer son action, l'organisation lance un appel à contributions. Une collecte de denrées alimentaires se tient ce week-end à Bagatelle.

La directrice de Gender Links Mauritius, Anushka Virahsawmy, décrit la situation : «Chez Gender Links, nous avons notre shelter Safe Haven qui accueille des femmes qui ont connu la violence et qui viennent aussi avec des enfants. Depuis que l'école a repris, il y a beaucoup plus de choses à mettre dans le pain. Le shelter est toujours rempli. Nous notons qu'il y a une recrudescence de la violence de par le flux de résidents en ce moment.»

Depuis juillet 2025, Safe Haven a accompagné 89 personnes. Mais les ressources peinent à suivre la courbe ascendante des besoins. Anushka Virahsawmy explique : «C'est très lourd pour le budget. On a dépassé le budget qu'on avait. Et de ce fait, on cherche de l'aide.»

Pour répondre à cet appel, un «Caddie de solidarité», qui a débuté vendredi, circulera samedi et dimanche à l'Intermart de Bagatelle, où les mauriciens pourront déposer des aliments.

À noter que, depuis septembre 2017, Safe Haven de Gender Links a aidé plus de 500 femmes et enfants.

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