Ile Maurice: Safe Haven de Gender Links - Appel urgent à la solidarité

Alors que la violence domestique s'intensifie, le shelter Safe Haven de Gender Links, qui accueille des femmes et des enfants en détresse, fait face à un afflux croissant de résidentes. Pour maintenir et renforcer son action, l'organisation lance un appel à contributions. Une collecte de denrées alimentaires se tient ce week-end à Bagatelle.

La directrice de Gender Links Mauritius, Anushka Virahsawmy, décrit la situation : «Chez Gender Links, nous avons notre shelter Safe Haven qui accueille des femmes qui ont connu la violence et qui viennent aussi avec des enfants. Depuis que l'école a repris, il y a beaucoup plus de choses à mettre dans le pain. Le shelter est toujours rempli. Nous notons qu'il y a une recrudescence de la violence de par le flux de résidents en ce moment.»

Depuis juillet 2025, Safe Haven a accompagné 89 personnes. Mais les ressources peinent à suivre la courbe ascendante des besoins. Anushka Virahsawmy explique : «C'est très lourd pour le budget. On a dépassé le budget qu'on avait. Et de ce fait, on cherche de l'aide.»

Pour répondre à cet appel, un «Caddie de solidarité», qui a débuté vendredi, circulera samedi et dimanche à l'Intermart de Bagatelle, où les mauriciens pourront déposer des aliments.

À noter que, depuis septembre 2017, Safe Haven de Gender Links a aidé plus de 500 femmes et enfants.