Afrique: Maurice explore une option à tarif préférentiel avec le Congo

Le Conseil des ministres a pris note de la participation récente du Premier ministre, Navin Ramgoolam, à la cérémonie d'investiture du président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations étroites entre Maurice et le Congo ainsi que la volonté affichée de renforcer les liens du pays avec le continent africain.

Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont assisté à cet événement, dont le président du Burundi, également président en exercice de l'Union africaine, ainsi que les dirigeants de l'Angola, du Tchad, des Comores, de la République démocratique du Congo, du Gabon, du Rwanda et du Togo.

Le Cabinet a souligné l'importance du soutien constant apporté par les pays africains à Maurice, notamment par Denis Sassou N'Guesso, dans le combat du pays pour exercer sa pleine souveraineté sur l'archipel des Chagos. Le rôle du président congolais dans la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique ainsi que dans la résolution de conflits en Libye et en République démocratique du Congo, a également été mis en avant.

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En marge de la cérémonie, Navin Ramgoolam a eu des entretiens avec Denis Sassou N'Guesso, au cours desquels les deux parties ont salué l'excellence des relations bilatérales et convenu de renforcer leur partenariat économique et commercial. Parmi les pistes évoquées figurent la possibilité pour Maurice de bénéficier d'un quota de produits pétroliers à tarif préférentiel depuis le hub de Pointe-Noire ; la participation du secteur privé mauricien au développement du pôle agricole d'Oyo ; ainsi que la mise en place d'une coopération triangulaire entre l'Inde, Maurice et le Congo dans le secteur des services financiers.

Le Premier ministre a également rencontré le président du Gabon, Brice Oligui Nguema, avec qui il a convenu de renforcer les relations bilatérales. Le chef d'État gabonais a, par ailleurs, exprimé son souhait d'effectuer une visite officielle à Maurice au cours de l'année.