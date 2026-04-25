Ile Maurice: Volley-ball - Le Quatre-Bornes VBC favori à sa propre succession

Cette saison encore, le Quatre-Bornes VBC est grand favori pour le titre de champion dans la Crystal National League. Après avoir remporté tous les matches lors de la phase préliminaire en trois sets, il en a été de même lors de ses deux premiers matches comptant pour les play-offs face à Buswell VBC et l'Union de Curepipe 1979 VBC. Lors du troisième et dernier match de cette phase finale, les Quatre-Bornaises affrontent cet après-midi leurs éternelles rivales de Tranquebar Black Rangers.

Comme le QBVC, les Black Rangers ont remporté leurs deux premiers matches des play-offs face à l'Union de Curepipe 1979 et Buswell. Ce qui donne la possibilité aux protégées de l'entraîneur Rino Vydelingum de challenger les tenantes du titre.

Bien que consciente que sa formation part favorite, la capitaine Valentine Paul se montre prudente. «On ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est vrai que l'équipe est en confiance mais on s'attend à un match intense. Les filles de Tranquebar viendront avec la rage. Le championnat est leur compétition majeure de la saison vu qu'elles n'ont pas pu participer au Championnat des clubs de la zone 7 aux Seychelles», confie-t-elle.

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La contreuse centrale du QBVC ajoute qu'elle est contente de ce que démontrent les jeunes joueuses de l'équipe. «Les jeunes sont titulaires désormais. Elles prennent leurs responsabilités. Elles ont beaucoup plus confiance en elles», ajoute-t-elle. «Je suis fière de ce que l'on produit à chaque match et j'espère que l'on fera encore mieux lors de ce dernier match de la saison», dira encore Valentine Paul.

Les Black Rangers seront- elles en mesure de se transcender pour mettre fin à la suprématie du Quatre- Bornes VBC ? Réponse en fin d'après-midi !

En masculin. Pour l'honneur...

Contrairement au championnat féminin, il n'y a plus de suspense quant à l'identité du champion masculin de la Crystal National League 2025-2026. Comme nous l'écrivions dans notre édition de lundi dernier, le Faucon Flacq Camp Ithier VBC ne peut plus être rejoint. Même si le Quatre-Bornes VBC, sacré la saison dernière, s'imposait trois sets à zéro, les Flacquois conserveraient un meilleur quotient de sets.

Cet ultime match de la saison se jouera donc pour l'honneur. Nul doute que l'équipe de l'Est aura à coeur de finir en beauté et de préserver son invincibilité jusqu'au bout dans cette ligue. En face, les Quatre-Bornais donneront sans doute tout pour conclure sur une bonne note.Tous les ingrédients sont donc réunis pour offrir un beau spectacle !