Tunisie: 4e édition du prix RNE - Une nouvelle promotion de lauréats distinguée

Lancé en 2023, le concours du meilleur mémoire du Registre national des entreprises gagne en visibilité et en portée. Pour sa 4e édition, il met en lumière une nouvelle génération de travaux, à la croisée des enjeux académiques et des réalités économiques. L'objectif est de consolider les passerelles entre université et monde professionnel.

Le Registre national des entreprises a dévoilé, jeudi dernier, les noms des lauréats de la 4e édition de son concours national du meilleur mémoire de recherche et de master. Une cérémonie de remise des prix a été organisée à cette occasion, en présence de professeurs universitaires, de responsables ainsi que de représentants des secteurs public et privé.

Lancé en 2023 dans l'objectif de valoriser et d'encourager le travail académique des jeunes, ce prix est ouvert aux étudiants de différentes universités tunisiennes, publiques et privées, issus de diverses disciplines, notamment le droit, la gestion et l'économie. Selon Adel Chouari, cette édition s'est distinguée par une participation accrue des étudiants, dont le nombre a presque doublé par rapport à l'édition précédente, pour atteindre 61 candidats.

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«Cela montre que l'intérêt pour ce concours ne cesse de croître et que l'initiative commence à porter ses fruits. D'ailleurs, l'un des lauréats de l'édition précédente a pu transformer son mémoire en livre. La finalité de cet événement est de renforcer le lien entre les secteurs public et privé grâce à la recherche académique», a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : «Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le RNE, institution à vocation économique, et l'Université tunisienne. Il est important pour nous que les sujets de recherche proposés portent sur des thématiques telles que l'environnement des affaires, la lutte contre le blanchiment d'argent ou encore la gestion».

Le jury chargé de l'évaluation et de la sélection des mémoires est composé, notamment, de professeurs universitaires agrégés, de magistrats et de représentants de structures publiques. Parmi les critères retenus figurent l'authenticité scientifique, la qualité de la méthodologie de recherche, l'innovation ainsi que le potentiel d'impact des travaux sur les plans économique et juridique.

Au total, quatre lauréats ont été distingués dans les deux catégories de prix (premier et deuxième prix), avec des sujets variés portant sur des problématiques d'actualité telles que les critères de durabilité, l'intelligence artificielle, la récusation ou encore le contrat de financement participatif.