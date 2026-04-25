Tunisie: Conférence de Frédéric Lenoir au Zéphyr - Cinq piliers, une philosophie de vie

La venue de Frédéric Lenoir au Zéphyr-La Marsa a suscité un vif engouement. Le philosophe, auteur de nombreux livres à succès, traduits en plusieurs langues, sait rendre accessible la philosophie, dans une époque aux prises à d'innombrables chamboulements.

Pour sa première rencontre avec le public tunisien, l'essayiste français a offert une conférence placée sous le signe de la réflexion, du partage et de la quête de sens. Connu pour rendre la philosophie, perceptible, comme un art de vivre ou une source d'apaisement, Lenoir aborde avec simplicité des thèmes universels : atteindre le bonheur, la quête intérieure, la recherche de l'amour, la conciliation avec la spiritualité, s'aimer soi-même, pour mieux aller vers l'autre,ou la nécessité de mieux se connaître pour mieux aller de l'avant, concrétiser ses objectifs, rendre sa vie fructueuse.

Dans un discours fluide de plus d'1h30, ponctué d'exemples divers et de références aux grands penseurs, il a invité l'auditoire à interroger ses certitudes et à repenser sa relation à son l'époque, au travail et aux autres.

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Face à un public attentif, connaisseur de ses écrits, amoureux d'échanges littéraires édifiants, le conférencier a insisté sur l'importance de cultiver la lenteur, de ralentir dans un monde dominé par l'urgence et la dispersion. Selon lui, la philosophie demeure un outil précieux pour retrouver une forme d'équilibre personnel et collectif.

La conférence s'est tournée autour des «Cinq piliers de la Sagesse», son dernier livre publié. Lenoir a évoqué les cinq piliers qui ont structuré son livre. Selon lui, une vie équilibrée repose d'abord sur la connaissance de soi, indispensable pour comprendre ses désirs, ses peurs et avancer avec lucidité. Vient ensuite l'amour, et sa capacité à créer du lien, à cultiver la bienveillance et l'empathie envers autrui.

Le troisième pilier est l'éthique, ou la recherche d'une conduite juste, cohérente et respectueuse des autres. Il insiste également sur la présence, cette capacité à habiter pleinement l'instant présent dans un monde dominé par la précipitation, en mouvance. Enfin, le cinquième pilier (le plus dur) et qui est l'acceptation, et qui consiste à accueillir ce que l'on ne peut changer et à avancer sereinement face aux épreuves. Ensemble, ces cinq principes dessinent un chemin concret vers davantage de sagesse et de paix intérieure.

L'attention dans la salle a été palpable, mais l'échange post- conférence n'a pas eu lieu, faute de temps. L'auditoire, tout âge confondu, nourrit un intérêt pour les questions liées au sens de l'existence face aux mutations contemporaines. Lenoir a abordé subtilement l'histoire des religions, tout en citant des anecdotes autour de la tolérance, parfois drôle, intelligente, et qui oscille entre le personnel et le collectif. L'Humain et l'universel restent au coeur de son discours. Malgré les différences d'ordre religieux, les tensions politiques, les crises sociales et la recherche du bonheur dans des sociétés en ébullition, les mots viennent combler les maux du temps présent.

La soirée s'est prolongée dans une ambiance chaleureuse avec une séance de dédicace, chapeautée par Al Kitab, où lecteurs et admirateurs ont pu rencontrer l'auteur de best-sellers tels que «Le Désir, une philosophie», «Le miracle Spinoza», «La puissance de la Joie» ou «L'âme du monde».

A Tunis, la philosophie peut, décidément, rassembler largement, dès lors qu'elle remue chacun, sur le plan personnel, et qu'elle interpelle le collectif également.