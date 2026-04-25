Tunisie: Un crime élucidé sept mois après la découverte d'un corps calciné à Monsatir

Sept mois après la découverte d'un corps calciné dans un dépôt de friperie à Ksibet El Mediouni, les unités de la police judiciaire de Ksar Hellal sont parvenues à élucider cette affaire, confirmant qu'il s'agissait d'un homicide.

La victime, un homme d'une cinquantaine d'années, avait été retrouvée morte dans des circonstances initialement floues, avant que les investigations n'établissent l'origine criminelle des faits.

Selon une source sécuritaire, l'enquête a connu une avancée décisive grâce à la surveillance rapprochée d'un membre de la famille de la victime, sur lequel pesaient de forts soupçons. Les investigations ont révélé que ce dernier avait dissimulé une somme d'argent importante en l'enterrant dans un terrain.

Une somme de 30.000 dinars récupérée

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Les agents de la police judiciaire ont réussi à localiser et récupérer l'intégralité du montant, estimé à près de 30.000 dinars. Cette découverte a constitué un élément clé dans la progression de l'enquête et le recoupement des indices.

Dans la foulée, le suspect a été interpellé dans la région de Bennane, après avoir tenté de prendre la fuite. Placé en garde à vue, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, selon les mêmes sources.

Cette affaire, qui avait suscité l'émoi dans la région, a nécessité plusieurs mois d'investigations pour en démêler les circonstances. L'identification du mobile du crime et la reconstitution des faits ont été rendues possibles grâce au travail de terrain des unités sécuritaires et à l'exploitation des éléments recueillis.

L'enquête se poursuit afin de compléter les procédures judiciaires en cours et déterminer l'ensemble des responsabilités liées à cette affaire.