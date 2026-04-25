Tunisie: Prix des légumes - Des contrôles pour imposer la baisse au détail

Le ministère du Commerce a lancé, samedi matin, une campagne régionale de contrôle visant à lutter contre les hausses injustifiées des prix des produits agricoles et de la pêche, dans un contexte marqué par des tensions persistantes entre les niveaux des prix de gros et ceux pratiqués au détail.

Déclenchée depuis le marché de gros de Bir El Kassaa, cette opération mobilise 25 équipes relevant de la Direction des enquêtes économiques et des directions régionales du commerce du Grand Tunis ainsi que des gouvernorats de Bizerte, Nabeul et Zaghouan, avec l'appui des services de sécurité.

Cette initiative intervient alors que les autorités ont constaté une amélioration notable de l'approvisionnement en produits agricoles, notamment les légumes issus de cultures sous serre, tels que le piment et la tomate.

Malgré une baisse des prix au niveau du commerce de gros, cette tendance ne s'est pas répercutée de manière suffisante sur les prix au détail, suscitant des préoccupations quant à d'éventuelles pratiques abusives.

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Contrôler les marges et lutter contre les dérives

La campagne vise à faire appliquer les mesures réglementaires destinées à encadrer les prix, à vérifier les marges bénéficiaires pratiquées par les détaillants et à garantir un meilleur accès des consommateurs aux produits de base.

Elle entend également lutter contre les pratiques spéculatives, les tentatives de monopole et toute forme de manipulation des circuits de distribution.

Les équipes de contrôle seront chargées de s'assurer du respect des règles commerciales et de prévenir toute perturbation du fonctionnement normal des marchés, en veillant notamment à la transparence des transactions.

Le ministère a affirmé sa détermination à poursuivre et intensifier ces opérations de contrôle afin d'imposer une répercussion effective de la baisse progressive des prix sur le marché de détail.

L'objectif est de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs et de rétablir un équilibre dans les circuits de distribution.

À cette occasion, les autorités ont renouvelé leur appel aux citoyens pour signaler toute infraction ou dépassement via le numéro vert 80 100 019, dans le cadre d'une démarche participative de lutte contre les abus.