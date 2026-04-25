Tunisie: BlueFive Capital de Hazem Ben Gacem entre au capital de Bugatti

L'entrée du fonds BlueFive Capital dans le capital de Bugatti Rimac marque un tournant stratégique dans l'industrie mondiale de l'automobile de luxe, illustrant la montée en puissance d'acteurs financiers émergents sur ce segment d'exception.

Selon plusieurs sources concordantes, dont Porsche et des médias internationaux, le constructeur allemand a cédé en avril 2026 sa participation de 45 % dans Bugatti Rimac à un consortium mené par HOF Capital, dans lequel BlueFive Capital s'impose comme le principal investisseur.

Cette opération marque le retrait total de Porsche de la coentreprise lancée en 2021 avec Rimac Group, et ouvre une nouvelle phase pour la marque Bugatti, désormais soutenue par de nouveaux partenaires financiers.

BlueFive Capital au coeur de l'opération

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Dirigé par Hazem Ben Gacem, ancien cadre du capital-investissement international, BlueFive Capital apparaît comme l'un des acteurs centraux de cette transaction. Le fonds, basé à Abou Dhabi et disposant d'environ 15 milliards de dollars d'actifs sous gestion, est identifié comme le plus important investisseur du consortium acquéreur.

Toutefois, la direction de l'opération reste assurée par HOF Capital, tandis que BlueFive joue un rôle déterminant sur le plan financier. Le fonds a par ailleurs précisé qu'il investit uniquement dans Bugatti Rimac, et non dans Rimac Group lui-même.

Pour Hazem Ben Gacem, cette opération dépasse le simple cadre d'un investissement financier. Dans une déclaration relayée par Porsche, il souligne que Bugatti incarne "une quête d'excellence et de performance", traduisant l'ambition du fonds de s'inscrire durablement dans l'univers du luxe et de l'innovation automobile.

Une recomposition stratégique du secteur

La cession intervient dans un contexte de repositionnement stratégique pour Porsche, confronté à une forte baisse de rentabilité et souhaitant se recentrer sur ses activités principales.

À l'issue de l'opération, Rimac Group devrait prendre le contrôle opérationnel de Bugatti Rimac, tout en nouant un partenariat stratégique avec HOF Capital et BlueFive Capital afin de soutenir le développement futur de la marque.

Cette recomposition marque également la fin de l'influence directe du groupe Volkswagen sur Bugatti, après plusieurs décennies d'investissement dans la marque.

L'entrée de BlueFive Capital dans l'écosystème Bugatti illustre une tendance plus large : l'arrivée de fonds d'investissement internationaux dans des segments industriels traditionnellement dominés par des constructeurs historiques.

Pour le fonds dirigé par Hazem Ben Gacem, cette opération constitue une percée stratégique dans l'industrie du luxe automobile, en s'associant à l'un des noms les plus emblématiques du secteur.

Elle positionne également BlueFive comme un investisseur de référence dans des actifs à forte valeur symbolique et technologique, à l'intersection du luxe, de l'innovation et de la performance industrielle.