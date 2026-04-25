Tunisie: Kaïs Saïed à la Foire du Livre - Attachement à la culture et à la liberté de création au pays

La Tunisie vit, en cette période, à l'heure de la culture et de la lecture avec la tenue de la 40e édition de la Foire internationale du livre de Tunis (Filt), inaugurée par le Président de la République avant-hier, 23 avril, et devant s'étendre jusqu'au 3 mai prochain sous le slogan « La Tunisie, patrie du livre ».

Rappelons que l'actuelle édition de la Foire du Livre se déroule en plein milieu du Mois du patrimoine, encore une manifestation culturelle qui se tient à pareille période de chaque année, plus précisément à la veille de la clôture de l'année scolaire et universitaire.

Il faut souligner qu'il s'agit d'un rendez-vous périodique majeur qui représente, en effet, un des événements culturels les plus importants du pays, dans le sens où il rassemble chaque année un grand nombre d'éditeurs et d'écrivains et passionnés de lecture pour partager un programme riche en conférences, rencontres, panels et dédicaces des nouvelles parutions.

Sans retourner aux détails des chiffres marquant cette édition, il est utile de mentionner que les organisateurs ont choisi de valoriser le rôle du livre dans la société tunisienne, en mettant en avant la production éditoriale nationale ainsi que les échanges culturels avec l'étranger.

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Et tout en veillant à renforcer l'ancrage historique de la Tunisie dans la culture écrite et la transmission du savoir, cette édition s'attache à maintenir sa vocation en tant qu'espace de dialogue entre les différentes cultures et civilisations avec la mise en contact entre générations d'auteurs et de lecteurs.

D'autre part, l'ouverture officielle, présidée par le Chef de l'État en personne, dénote l'importance de la place accordée par les autorités compétentes à ce rendez-vous culturel, dans le but évident de consolider le rôle du livre dans la vie publique et éducative tout en confirmant l'indéniable rayonnement international de cet événement culturel.

D'autre part, la 40e édition de la Filt se distingue par l'ampleur qualitative et quantitative de la participation avec une hausse remarquable du nombre de participants par rapport à l'édition précédente, à savoir 349 exposants contre 313 en 2025, et huit pays supplémentaires au compteur, ce qui nous donne en tout 184.000 titres proposés, consacrant le positionnement de Tunis en tant que vraie plateforme culturelle, régionale et internationale.

Sans oublier les multiples colloques, workshops et dialogues à travers les activités menées par les divers centres culturels et autres ambassades et maisons d'édition tout en reconnaissant les effets des mutations contemporaines du monde du livre, plus particulièrement les transformations enregistrées à l'ère de l'intelligence artificielle (IA).

L'édition actuelle a été marquée, également et surtout, par l'annonce présidentielle concernant la création prochaine du Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement (Csee), une institution destinée à développer le système d'éducation et d'enseignement dans notre pays, un système fondé sur des méthodes scientifiques dans la mesure où, comme l'a déclaré le Président Kaïs Saïed en substance, « nos jeunes sont les bâtisseurs de la Tunisie de demain tout en étant imprégnés de patriotisme ».

La Tunisie réaffirme ainsi à travers cette manifestation et les diverses orientations du Président de la République, son attachement à la culture et à la liberté de création, tout en consolidant sa place de carrefour du livre et de la pensée sur le plan arabe et international.