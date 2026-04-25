Tunisie: Échanges commerciaux - Plus de 1,1 milliard de dinars entre le pays et l'Arabie saoudite en 2025

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et l'Arabie saoudite ont atteint un niveau significatif en 2025, confirmant une dynamique de coopération appelée à se renforcer dans les secteurs à forte valeur ajoutée.

Selon les données du Centre de promotion des exportations (Cepex), le volume global des échanges s'est élevé à 1.143,6 millions de dinars, dont 276,2 millions de dinars d'exportations tunisiennes.

Cette évolution s'inscrit dans une volonté commune de consolider les relations économiques bilatérales et de diversifier les domaines de coopération. Les autorités identifient notamment des opportunités importantes dans les industries agroalimentaires, mécaniques et les services, mais aussi dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux, qui suscitent un intérêt croissant.

Une mission saoudienne pour explorer les opportunités

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Dans ce contexte, une délégation de la société saoudienne Taghreed International Limited, conduite par son président-directeur général Mazen Abdelrahman Al-Bachar, effectue une visite en Tunisie du 22 au 25 avril. L'objectif est d'explorer les perspectives de partenariat avec des industriels et exportateurs tunisiens, en particulier dans les domaines pharmaceutique et des équipements médicaux.

Cette mission s'inscrit dans le prolongement des conclusions du Forum d'investissement et de partenariat tuniso-saoudien, tenu à Riyad en décembre 2025, et vise à accélérer la concrétisation des projets de coopération identifiés.

Le programme de la visite prévoit des rencontres avec plusieurs institutions tunisiennes, dont le Ministère du Commerce et du Développement des exportations et l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Des représentants du Ministère de la Santé, de l'Agence nationale des médicaments et des produits de santé, ainsi que des structures professionnelles du secteur pharmaceutique participent également aux échanges.

L'objectif est de renforcer la coordination avec les entreprises tunisiennes, d'identifier les leviers de soutien à leurs exportations vers le marché saoudien et d'encourager les investissements croisés entre les deux pays.

Par ailleurs, des visites de terrain sont programmées au sein d'entreprises tunisiennes spécialisées, afin d'évaluer leurs capacités de production, leur conformité aux standards internationaux et leur aptitude à accéder au marché saoudien.

Cette initiative traduit une volonté partagée de faire évoluer le partenariat économique vers des secteurs innovants et à haute valeur ajoutée, tout en consolidant la présence des produits tunisiens sur le marché du Golfe.