Tunisie: Foire internationale du livre de Tunis - Focus sur les relations parents-enfants et les défis numériques

Dans le cadre de sa participation à la première journée de la 40e édition de la Foire internationale du livre de Tunis, le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Séniors a organisé, hier vendredi, une table ronde interactive consacrée au dialogue et à la communication au sein de la famille, ainsi que deux ateliers d'animation portant sur la robotique éducative et la sécurité numérique.

Selon un communiqué publié ce samedi par le ministère, ces activités ont réuni plusieurs parents et visiteurs de la foire.

Des capsules de l'initiative de communication « Ensemble les uns pour les autres » ont été présentées, et un débat a été ouvert avec les parents autour du partage des rôles au sein de la famille et de la nature de leurs relations avec leurs enfants, notamment ceux ayant des troubles d'apprentissage.

À cette occasion, l'accent a été mis sur l'importance d'une communication positive, considérée comme un pilier essentiel pour instaurer des relations familiales équilibrées, renforcer la confiance entre les membres de la famille et consolider les liens familiaux.

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Par ailleurs, deux ateliers d'animation dans les domaines de la robotique éducative et de la sécurité numérique ont été assurés par le Centre national de l'informatique pour l'enfant (CNIPE).