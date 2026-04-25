Tunisie: Hand - Espérance de Tunis sacrée championne pour la 4e fois d'affilée après un derby haletant

L'Espérance de Tunis a remporté son 4e titre d'affilée de champion de Tunisie de handball, en battant le Club Africain 28-27, en match comptant pour 10e et dernière journée du championnat Elite, disputé samedi à la salle omnisports de Radès.

Ce derby décisif de la capitale, aux allures de finale, a été dirigé par le duo espagnol Ignacio Garcia et Andreu Marin Lorente.

Les deux géants du handball tunisien se sont quittés dos à dos à la pause (14-14), après un chassé-croisé haletant au premier acte.

A la reprise, le bras de fer s'est poursuivi entre les deux équipes, toujours impossibles à départager et portées par un public en effervescence.

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Le duel intense a été marqué par une interruption à 28 secondes de la fin de la rencontre, en raison de jets de projectiles qui ont obligé les joueurs à regagner les vestiaires alors que l'Espérance menait 28 à 27.

Le match a repris et pu être terminé, se soldant sur le même score qui offre à l'Espérance son 38e titre de champion.

Résultats complets de la 10e et dernière journée :

- Vendredi 24 avril

Salle de Chihia :

CS Sakiet Ezzit - ES Sahel 36-30

Salle de Jammel :

CHB Jammel - SC Moknine 33-33

- Samedi 26 avril

Salle de Radès :

Club africain - Espérance ST 27 - 28

Classement: Pts J

1. Espérance de Tunis 34 10

2. Club Africain 30 10

3. Etoile du Sahel 22 10

4. CS Sakiet Ezzit 20 10

5. CHB Jammel 15 10

6. CS Moknine 12 10